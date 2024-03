Le sénateur Van Hollen: «Netanyahu veut liquider l’UNRWA depuis 2017»

Le sénateur Chris Van Hollen a critiqué les allégations israéliennes selon lesquelles l’Agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) est un auxiliaire du mouvement palestinien Hamas affirmant que ces accusations constituent une tentative du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de liquider l’agence onusienne.

Par Imed Bahri

«Il ne fait aucun doute que l’affirmation du Premier ministre Netanyahu et d’autres personnes selon laquelle l’UNRWA serait en quelque sorte un auxiliaire du Hamas n’est que pur mensonge», a déclaré le sénateur démocrate du Maryland et membre de la commission des Affaires étrangères, dimanche 17 mars 2024, dans une interview accordée à Face the Nation, émission politique de CBS News. «Si vous regardez le responsable des opérations sur le terrain pour l’UNRWA, c’est un vétéran de l’armée américaine depuis 20 ans. Vous pouvez être sûr qu’il n’est pas de connivence avec le Hamas», ajoute-t-il.

L’UNRWA a fait l’objet d’une enquête plutôt cette année après qu’Israël ait affirmé sans aucune preuve que 12 des employés de l’agence (dont deux sont aujourd’hui décédés) avaient participé à l’opération Déluge d’Al-Aqsa le 7 octobre 2024. Aucune preuve concrète n’a été fournie pour étayer ces allégations bien que le commissaire général de l’UNRWA Philippe Lazzarini ait déclaré plutôt ce mois-ci que des «mesures sérieuses» avaient quand même été prises notamment la résiliation des contrats des membres présumés.

«Netanyahu veut se débarrasser de l’UNRWA depuis au moins 2017. C’était son objectif non seulement à Gaza mais aussi dans les autres endroits dont j’ai parlé», a déclaré le sénateur Van Hollen.

La présentatrice de CBS News Margaret Brennan a demandé au sénateur pourquoi, selon lui, Netanyahu tente de mettre fin à l’UNRWA, et a souligné que l’agence est parmi les plus grands distributeurs d’aide à Gaza.

Mettre fin aux espoirs du peuple palestinien

«Eh bien, c’est tout à fait vrai», répond le sénateur du Maryland, sachant que gouvernement Netanyahu avait affirmé que 14 de ces 13 000 personnes auraient participé aux attentats du 7 octobre. «Nous devons enquêter sur cette affaire et nous devons demander des comptes à toutes ces personnes. Mais pour l’amour de Dieu, ne tenons pas pour responsables deux millions de civils palestiniens innocents qui meurent de faim et ne les tenons pas pour responsables, fondamentalement, des mauvaises actions commises par 14 personnes», a ajouté le sénateur.

Van Hollen a également déclaré que Netanyahu souhaitait démanteler l’UNRWA parce qu’il y voyait «un moyen de perpétuer les espoirs du peuple palestinien d’avoir sa propre patrie. Il s’oppose également à la solution à deux États. C’était son objectif principal: mettre un terme à la solution à deux États.»

Les États-Unis ainsi que 18 autres États ont suspendu le financement de l’agence à la suite de ces allégations. L’UNRWA avait déclaré à l’époque qu’elle suivait une politique stricte de neutralité tout en étant consciente des conditions difficiles à Gaza en raison du régime du Hamas.

Les Républicains du Congrès ont intensifié leurs appels pour bloquer tout financement supplémentaire de l’agence tandis que les démocrates ont reconnu la gravité de l’accusation et ont également souligné que l’allégation s’appliquait à une très petite partie des plus de 30 000 employés de l’agence.

Les États-Unis financent l’UNRWA via un compte couvert par le projet de loi de financement annuel du Département d’État qui doit expirer le 22 mai.

Il faut rappeler que le mois dernier, le renseignement américain a remis en cause la crédibilité des allégations israéliennes à l’endroit de l’UNRWA, épisode sur lequel nous sommes revenus dans l’article «Le renseignement américain remet en cause les allégations israéliennes concernant l’UNRWA» mais en dépit de ce rapport de quatre pages de leurs propres services de renseignement, les États-Unis continuent de suspendre le financement de l’agence onusienne ce qui accentue la famine dans la bande de Gaza.

Les Etats-Unis en guerre contre les Palestiniens

En même temps, Israël poursuit son acharnement contre l’agence onusienne. Pas plus tard que lundi 18 mars, le commissaire général de l’UNRWA Philippe Lazzarini a été interdit par Israël d’accéder à Rafah. C’est qu’il a annoncé lui-même lors d’une conférence de presse avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry au Caire.

Et à l’heure où Israël étrangle l’UNRWA, les livraisons d’armes, notamment américaines, se poursuivent à vitesse grand V depuis le 7 octobre. Le journal israélien Israel Hayom a révélé lundi 18 mars qu’environ 35 000 tonnes d’armes et de munitions pour la plupart en provenance des États-Unis sont arrivées en Israël à bord de plus de 300 avions et d’environ 50 navires depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre. «Une petite partie des livraisons provenait de plusieurs pays à travers le monde mais le principal fournisseur était et reste les États-Unis», précise le quotidien israélien qui poursuit que «les livraisons d’armes et le soutien américain clair ont permis à l’armée israélienne de pouvoir combattre à Gaza pendant ces cinq derniers mois tout en restant prête à la guerre dans le nord [contre le Hezbollah]».

Fin décembre 2023, le chiffre était de 230 avions et 20 navires d’armes livrés à Israël par les États-Unis comme nous l’avions écrit à ce moment-là. Par conséquent, de fin décembre à la mi-mars, il y a eu 70 avions supplémentaires et 30 navires supplémentaires d’armes et de munitions livrés à Israël.

C’est durant cette même période pendant laquelle le gavage en armes au profit d’Israël se poursuivait que l’armée américaine a continué son génocide à Gaza avec ces armes américaines et c’est en même temps aussi que M. Biden et son administration faisaient semblant de pleurer sur le sort des Palestiniens assassinés à Gaza par leurs armes.

Tuer et affamer est le mantra de la clique de génocidaires israéliens menée par Benjamin Netanyahu et Washington en continuant à leur livrer les armes et en continuant à couper les vivres injustement à l’UNRWA joue leur jeu.