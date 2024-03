‘‘Rboukh’’ de Hatem Lajmi : spectacle dédié au répertoire musical soufi

Après une série de concerts réussis dans les festivals d’été et une prestation exceptionnelle au Festival international de Carthage, le spectacle ‘‘Rboukh’’ de Hatem Lajmi sera donné les 29 et 30 mars 2024 au Rio à Tunis.

‘‘Rboukh’’ est un spectacle musical qui célèbre l’héritage des chants soufis dédiés aux différents saints de la Tunisie. C’est le fruit de longues années de recherche et de travail sur cet héritage.

Le spectacle, qui commence à 21h30, sera l’occasion pour le public d’apprécier cette performance qui mêle musique traditionnelle et moderne, assurée par une équipe parmi les meilleurs musiciens, techniciens et comédiens tels que Jamel Madani, Othello Maaoui et d’autres.

Hatem Lajmi est un musicien tunisien, diplômé de l’Université de la Sorbonne à Paris (France) et professeur à l’Institut supérieur de musique de Tunis. Il a à son actif plusieurs projets artistiques, dont le plus important est la sauvegarde du répertoire soufi au Centre des musiques arabes et méditerranéennes – Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd.

Les billets sont en vente au Rio et sur le site Teskerti.