Nefta accueille le festival Rouhaniyet de musique soufie et mystique

Tout est prêt pour la huitième édition du Festival Rouhaniyet de musique soufie et mystique, dédié aux arts et musiques soufies et mystiques, qui se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2024 à Nefta, aux portes du désert tunisien.

Au programme : spectacles musicaux, conférences, ateliers, colloques et stands d’artisanat.

En ouverture de l’événement, le spectacle tunisien ‘‘Ziara’’ de Sami Lajmi.

La soirée de clôture sera réservée à la chanteuse palestinienne Dalal Abu Amneh avec son spectacle intitulé ‘‘Nur’.

L’idée de ce festival est née en 2015 d’un groupe d’hommes et de femmes de la région du Djérid, issus de la société civile de la ville de Nefta notamment, d’une passion pour les traditions soufies ancestrales exprimée à travers la musique sacrée et profane, un patrimoine de l’humanité dans ses traditions et son universalité.

Le sud de la Tunisie est connu pour ses poètes et ses érudits, mais aussi pour ses professeurs de spiritualité. Ce lieu où opère une magie sans précédent, lieu de rencontre et de contemplation, visité et célébré depuis longtemps par la population de tous ses environs, est l’hôte naturel de cette fête.

Rouhaniyet est également un vecteur de dynamique culturelle, touristique et économique. De plus en plus de touristes étrangers participent à ce festival, qui bénéficie du soutien du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

