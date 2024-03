Ordre des avocats : Me Essid comparaît devant le tribunal de Tunis

L’Ordre national des avocats de Tunisie a annoncé que Me Abdelaziz Essid comparaîtra mercredi 27 mars 2024 à partir de 9h, devant la huitième chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.

Dans une note diffusée ce jeudi 21 mats, l’Onat a précisé que la comparution de Me Essid fait suite «à des actions entreprises dans le cadre de ses fonctions» estimant que celle-ci constitue une «ingérence dans le cœur des fonctions d’un avocat».

L’Onat a de ce fait appelé les consœurs et confrères à s’unir et à soutenir Me Abdelaziz Essid, qui rappelons-le était membre de l’Ordre des avocats et est actuellement membre du comité de défense des prisonniers politiques

Y. N.