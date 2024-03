Tunisie Telecom et sa filiale Topnet ont mis en commun leurs moyens pour organiser une campagne «Couffins de Ramadan» qui a touché cette année un plus grand nombre de citoyens, dans un esprit de solidarité et d’entraide.

Dans l’esprit des musulmans, le mois du jeûne n’est pas seulement lié à la boulimie consumériste et aux veillées nocturnes auxquelles il donne souvent lieu. Il est aussi synonyme de communion entre toutes les catégories sociales, sans distinction ni ségrégation, afin de rapprocher les cœurs et de sédimenter l’unité des fidèles et leur engouement pour le bien-être collectif.

C’est dans cet esprit que s’est d’ailleurs déroulée la campagne «Couffins de Ramadan» menée dans une ambiance chaleureuse par les équipes de bénévoles de Tunisie Telecom et de Topnet, en partenariat avec celles du Croissant rouge tunisien, qui connaissent mieux les familles et les personnes éligibles aux aides sociales et qu’on considère généralement comme «populations vulnérables», risquant de se trouver larguées lors du mois de Ramadan, qui enregistre souvent une hausse des prix de certains produits de grande consommation. Et ce sont ces produits-là qui ont été distribués par les bénévoles d’abord à Sejnane avec 75 couffins le 13 mars, puis Béja avec 75 couffins le 14 mars.

Pour Tunisie Telecom et ses partenaires, cette action, bien que limitée géographiquement, a valeur de symbole, car elle s’inscrit dans cet esprit d’entraide et de solidarité, qui permet à certaines familles démunies de partager les joies du mois saint dans la chaleur de leurs foyers.

I. B.