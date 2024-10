Tunisie-Italie : l’ambassadeur Prunas visite le bio-territoire à Hazoua

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie Alessandro Prunas s’est rendu à Hazoua (Tozeur) pour prendre part à l’événement promotionnel organisé à l’occasion de la création d’un bio-territoire ou bio-district dans cette région.

Un bio-district est une zone géographique où agriculteurs, citoyens, opérateurs touristiques, associations et services administratifs publics établissent un accord pour la gestion durable des ressources locales, à partir du modèle biologique de production et de consommation (filières courtes, groupements d’achat, cantines publiques bio).

Le projet «Actions préliminaires à l’implantation de bio-territoires en Tunisie» est financé par l’Agence italienne de coopération au développement (Aics) et mis en œuvre par le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam) de Bari et par la direction générale de l’agriculture biologique au ministère de l’Agriculture à Tunis.

Il s’agit de sensibiliser les communautés et représentants locaux et nationaux à la notion de bio-territoires et encourager le partage d’expériences entre les 5 bio-territoires pilotes en Tunisie, à Haouaria, Hazoua, Kesra, Majel Belabbes et Sejnane.

La représentation diplomatique italienne a fait savoir sur ses réseaux sociaux que «le soutien à l’agriculture locale est au centre de l’action italienne pour un développement durable et inclusif [en Tunisie]».

Prunas a également rencontré le gouverneur de Tozeur pour discuter de nouvelles initiatives, visité une entreprise de production de dattes et un projet de gestion de l’eau à usage agricole soutenu par la Coopération italienne à Hazoua.

I. B.