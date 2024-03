Accord pour promouvoir Codeway Expo en Tunisie et en Libye

Le Centre d’affaires tuniso-italien Delta Center a signé un accord avec Codeway pour promouvoir l’événement Codeway Expo 2024 sur les marchés étrangers, notamment en Tunisie et en Libye.

Un événement à portée mondiale, organisé par Fiera di Roma et Internationalia, avec le patronage du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, qui traitera de questions d’actualité, parmi lesquelles le Fonds climatique, le Plan Mattei pour l’Afrique, porte d’entrée mondiale, santé et soins de santé, ⁠agroalimentaire et sécurité alimentaire, infrastructures, transaction écologique et formation.

L’événement prévu à la foire de Rome, du 15 au 17 mai 2024, verra la participation de représentants de gouvernements, d’institutions européennes et régionales, de chambres de commerce, d’universités et de centres de recherche, mais aussi d’entreprises, de banques commerciales, de fonds d’investissement et de coopératives.

Codeway Expo est une plateforme unique en son genre créée pour rassembler sous un même toit les acteurs les plus importants du monde de la coopération internationale. L’objectif est de fournir des outils pour soutenir et stimuler le rôle des entreprises publiques et du secteur privé dans la stratégie italienne et européenne d’aide au développement.

L’initiative, qui implique la participation de plus de trois cents exposants, est proposée comme une opportunité pour les entreprises et les entités privées d’être au centre du marché mondial, ouvert aux partenariats, projets et accords, vers des modèles d’affaires éthiques et responsables tels qu’envisagés par le Plan Mattei qui accorde une attention particulière au continent africain.

Pour 2024, l’événement bénéficie du soutien et de la collaboration de The European House – Ambrosetti (Thea), partenaire scientifique de l’événement.

D’après Ansamed.