DGGN : Fin de cavale pour un tueur, interpellé à Sfax

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 23 mars 2024, l’arrestation d’un tueur en cavale, recherché dans plusieurs affaires, notamment pour homicide volontaire.

Une patrouille de l’Unité de recherches relevant de la GN de Sfax a localisé et arrêté le suspect, faisant l’objet de plusieurs mandats de recherche dans des affaires d’agression et de violences aggravées et qui a été condamné, à cet effet, à 12 ans et 4 mois.

Ce dernier est également recherché pour meurtre et fait l’objet d’un mandat d’amener pour homicide volontaire ajoute la DGGN, en précisant qu’il a été placé en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.