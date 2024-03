Don japonais pour installer le chauffage dans 13 écoles primaires à Jendouba

Le projet d’installation de chauffages dans 13 écoles primaires situées à haute altitude et soumises à un climat froid, à Béni Mtir, dans le gouvernorat de Jendouba, dans le nord-ouest de la Tunisie, a été inauguré le 22 mars 2024.

La cérémonie d’inauguration de ce projet qui offrira un environnement approprié à environ 2 300 élèves de ladite école primaire, grâce à un don japonais de 232 600 dinars, s’est déroulée en présence de Osuga Takeshi, ambassadeur du Japon en Tunisie, Hamadi El Kefi, commissaire régional de l’éducation de Jendouba et Sabri Krimi, secrétaire général de l’Association Khir et Khemir pour le tourisme alternatif et le développement durable.

L’ambassadeur Osuga a félicité tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet pour leurs efforts en formant l’espoir que ce don offrira un environnement d’apprentissage approprié pour la réussite et l’avenir des enfants qui contribueront au développement de leur région.

Le Japon a mis en place le programme de«Don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine» afin de permettre à la société civile, telles que les ONGs et les collectivités locales, de répondre rapidement et efficacement aux divers besoins de développement.

Depuis 1996, 139 projets ont été mis en œuvre grâce à ce type de don dans toute la Tunisie et dans divers domaines. Plusieurs projets ont aidé les personnes handicapées et amélioré l’environnement éducatif, comme celui de construction d’un nouveau jardin d’enfants à Ghezala (Bizerte) qui va permettre d’accueillir 100 enfants issus de familles nécessiteuses de la région, de leur offrir des possibilités d’éducation et de donner à leurs parents des opportunités d’emploi.

Parmi les autres projets récents, on citera l’aménagement d’un centre de formation et l’acquisition des matériels fromagers à Béja, la gestion intégrée et durable des déchets ménagers à Sousse, l’aménagement d’une ferme thérapeutique à l’Ariana ou encore l’acquisition d’un minibus et des équipements de kinésithérapie à Médenine.

I. B.