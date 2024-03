Moody’s maintient la note souveraine de la Tunisie à Caa2 et révise sa perspective de négative à stable

Moody’s a confirmé la note souveraine de la Tunisie en devises et en monnaie locale à Caa2 et annoncé la révision de sa perspective de «négative» à «stable».

L’Agence de notation justifie sa décision par une réduction sensible du déficit de la balance courante par rapport à ses niveaux historiques et aux prévisions antérieures de l’agence, ce qui a permis de soutenir le niveau des réserves de change et permis de rembourser deux émissions internationales successives en octobre 2023 et février 2024, selon un communiqué publié par la BCT.

Moody’s considère, que la note de la Tunisie pourra être relevée, si les progrès en matière de réformes structurelles se renforcent, mais c’est là où le gouvernement tunisien bloque quelque peu, eu égard le coût social de certaines de ces réformes, notamment celles relatives à la révision des subventions aux produits de première nécessité, à la privatisation des entreprises publiques ou la réduction de la masse salariale dans le secteur public.

Il va sans dire qu’un effort des autorités dans ce domaine pourrait aider à améliorer la notation souveraine de notre pays, laquelle a été dégradée une dizaine de fois depuis 2010, ce qui a conduit à la baisse de l’investissement et à la hausse du chômage au cours de la dernière décennie.

