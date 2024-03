Layali Ramadan : «Balad» lecture musicale bilingue à l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise, mercredi 27 mars 2024, une soirée lecture musicale bilingue (français-arabe) autour du livre illustré « Balad, voyage sans bagage ».

Dans le cadre de la programmation ramadanesque Sous les étoiles de l’IFT, le duo Catherine Vincent formé de Catherine Estrade et Vincent Commaret, accompagnés de Mohamad Al Rashi, leur complice de toujours, proposent une lecture autour du livre illustré « Balad, voyage sans bagage » écrit en arabe par Walid Taher, traduit en français par Mathilde Chèvre et édité par Le Port a jauni ( 2017).

Toute l’histoire tourne autour de cette première phrase : “J’ai voyagé loin, très loin d’ici, aveugle…” où la cécité est pour Walid Taher, une métaphore de l’exil. Il décrit ses déambulations à travers les villes, attentif aux petits riens qui font un quotidien.

Le mot balad qui veut dire pays en arabe résonne en français avec promenade (balade) et chansons (ballade). C’est donc tout naturellement que les trois musiciens chanteurs se sont baladé dans les poèmes de Walid Taher, ont posé des musiques, voir transformé les poèmes en chanson.

Guitare électrique et voix : Vincent Commaret

Basse, ukulélé et voix : Mohamad Al Rashi

Clavier et voix : Catherine Estrade

(Durée 45 minutes, tout public )

Communiqué