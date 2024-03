Les secteurs payant les meilleurs salaires en Tunisie

Les travailleurs de la finance et des assurances sont parmi les mieux payés en Tunisie, avec un salaire de base moyen de 3 258 dinars tunisien (DT) pour les cadres, soit 708% du salaire mensuel minimum garanti (Smig 2022), soit environ 460DT.

La situation est similaire pour les professions intermédiaires, les salariés et les ouvriers de ce secteur, qui gagnent respectivement 2 304 DT (501% du Smig), 1 857 DT (404% du Smig) et 1 112 DT (242% du Smig), selon l’«Enquête sur l’emploi et les salaires dans les entreprises en 2022» publiée lundi 25 mars 2025 par l’Institut national de la statistique.

Les travailleurs du secteur de l’immobilier, des mines et carrières ainsi que celui de l’information et de la communication sont également assez bien payés. En effet, le salaire de base moyen dans le secteur immobilier varie de 2 550 DT (554% du Smig) pour un cadre à 770 DT (167% du Smig) pour un ouvrier.

Ceux des industries extractives vont de 2 351 DT (511% du Smig) pour un cadre à 781 DT (170% du Smig) pour un ouvrier.

De même, les travailleurs du secteur de l’information et de la communication gagnent des salaires allant de 2 329 DT (506% du Smig) pour un cadre à 618 DT (134% du Smig) pour un ouvrier.

Toutefois, les travailleurs du secteur de l’éducation sont parmi les moins bien payés, avec des salaires qui ne dépassent pas 1 165 DT pour un cadre, 765 DT pour les professions intermédiaires, 682 DT pour un commis et 502 DT pour un ouvrier.

Les travailleurs de la distribution d’électricité, de gaz et d’eau sont sous-payés, avec des salaires allant de 1 467 DT pour un cadre à 679 DT pour un ouvrier.

Il en est de même pour les travailleurs du secteur de l’hébergement et de la restauration (les salaires varient entre 1 479 DT pour un cadre et 660 DT pour un ouvrier) et du bâtiment (1 499 DT pour un cadre et 691 DT pour un ouvrier).

L’«Enquête sur l’emploi et les salaires dans les entreprises en 2022» est une enquête structurelle réalisée par entretien direct auprès d’un échantillon d’entreprises tirées aléatoirement à partir du Registre national des entreprises (RNE). Elle vise à collecter des informations sur les tendances et les changements de l’emploi par catégorie professionnelle, ainsi qu’une ventilation des salaires et traitements bruts versés chaque année en salaires et traitements de base. Elle s’intéresse également à la durée de l’activité commerciale et aux horaires de travail.

D’après Tap.