Mondher Zenaidi adresse un message aux Tunisiens

L’ancien ministre Mondher Zenaidi s’est adressé aux Tunisiens via une vidéo publiée, ce jeudi 28 mars 2024, sur sa page Facebook.

«Je souhaite m’adresser directement aux Tunisiens sans intermédiaire… Je veux être en contact permanent et direct avec eux, avec sincérité et honnêteté», a-t-il lancé, en rappelant que ses récentes publications sur ses positions ont suscité de multiples réactions, notamment des interrogations et des critiques, parfois acerbes.

«Tout d’abord je n’ai pas quitté la vie politique pour que l’on dise aujourd’hui que je suis de retour, Ceux qui pensent que l’activité politique se résume à des apparitions médiatiques et à être au pouvoir se trompent… L’activité politique c’est aussi le suivi, la réflexion, le contrôle, l’encadrement, la formation… donc je n’ai jamais quitté le paysage politique», a ajouté Mondher Zenaidi.

L’ancien ministre affirme donc avoir eu l’opportunité de pratiquer la politique autrement, en ajoutant qu’il a préféré s’abstenir d’y participer explicitement, celle-ci ayant été, marquée par «des querelles au sein des partis, des coalitions et du pouvoir et par la médiocrité», préférant de ce fait prendre du recul, en observant et en pensant sa vision autrement

«Je n’ai jamais cherché à marquer ma présence ni à être sous les projecteurs et je ne vais pas changer… J’ai ainsi préféré déterminer les priorités, me concerter sur les sujets importants et de penser l’avenir calmement et ce fût une expérience riche et enrichissante qui m’a permis de redécouvrir la politique et redécouvrir mon pays, la Tunisie », a-t-il encore ajouté en soulignant sa volonté «à ne pas vendre du rêve, à parler peu et à agir beaucoup plus».

«Les besoins des Tunisiens changent et évoluent et je sais que je ne vais pas leur faire perdre du temps ni les accabler davantage mais je suis là pour apporter de l’espoir… Je suis là pour me concentrer sur la priorité absolue qui est la dignité du Tunisien et l’amélioration de la qualité de sa vie et que Dieu protège notre pays», a encore lancé Mondher Zenaidi qui, sans le dire de manière explicite, a de nouveau fait allusion à sa volonté de présenter sa candidature à la prochaine présidentielle.

Y. N.