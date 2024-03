L’artiste photographe Nadia Hmani expose au Fototage Marburg

La photographe tunisienne Nadia Hmani a été choisie pour une résidence d’artiste du 8 au 13 mars 2024 dans la ville de Marburg, à l’occasion des 11e journées photographiques Fototage Marburg, organisées dans cette ville allemande jumelée avec Sfax. (Illustration: Nadia Hmani, 3e à partir de la gauche).

Nadia Hmani, qui est maître assistant chez Institut supérieur des beaux arts de Tunis, a exposé par la même occasion présenté une exposition intitulée «Réflexions photographiques : du perspectif au perceptif» et donné une conférence pour expliquer sa démarche artistique. Ses œuvres présentent l’effet de reliefs, de textures, de lumières et du temps, qui créent différentes formes sur différents supports.

Autant de jeux de cadrage et de recadrage qui illustrent des mises en scène et de nouveaux montages dans un agencement éphémère. La photographie n’est plus seulement une prise de vue mais elle est une intervention sur l’objet photographié, manipulation de ce qui pouvait être considérée comme l’image perçue.

D’autres expositions ont également été proposées («In the Middle», «Hochsitze», «Marburg Blue», «Positive», «High Seats» «Holga», «Underground») par des photographes issus de la communauté photographique de Marburg à la VHS dirigé par Cordula Schlichte.

La maire de Marburg, Nadine Bernshausen, qui a accueilli la photographe invitée Nadia Hmani, a souligné l’importance des bonnes relations entre Sfax et Marburg.

Lors de l’ouverture de l’exposition, la conseillère municipale Kirsten Dinnebier a déclaré : «Aujourd’hui, les 11e journées photographiques présentent une exposition d’un photographe invité. Cette année, le photographe invité vient même d’un autre continent. Cela montre très clairement le caractère unificateur de l’art.»

L’exposition se poursuivra jusqu’au mois de novembre 2024.

Le prix populaire du public sera également décerné au mois de juin : les visiteurs ont été invités à choisir leurs trois photos préférées parmi le large éventail de photographies.

Etaient également invitées à Marburg, dans le cadre du Festival de théâtre qui a coïncidé à la Fête internationale de la femme, le 8 mars, Aida Zahaf, fondatrice du centre culturel Borj Kallel et Mouna Jammoussi Affes, directrice du Festival international des arts dramatiques et scéniques et du droit humain. Elles ont pris part à des réunions pour des mises au point de projets futurs dans le cadre d’échanges culturels entre Sfax et Marburg.