Kia EV9 réalise un doublé aux World Car Awards 2024

Kia EV9 2024 a réalisé un remarquable doublé aux World Car Awards 2024. Consacré lors de la cérémonie de remise des World Car Awards dans le cadre du salon de l’automobile de New York, EV9 s’est vu décerner les prestigieux titres de ‘World Car of the Year’ et de ‘World Electric Vehicle’.

Sélectionné par un jury composé de 100 journalistes automobiles de renom représentant 29 pays, Kia EV9 a été salué pour son design innovant, son habitacle spacieux de sept places, et son tarif des plus compétitifs. Reposant sur la plateforme E-GMP, EV9 est le premier modèle Kia à hériter de la technologie de batterie de quatrième génération de la marque, qui lui garantit des performances optimales.

Créés en 2003, les World Car Awards sont reconnus au niveau mondial comme un symbole d’excellence et de prestige, et visent à célébrer les réussites les plus remarquables dans une industrie automobile en pleine mutation. Avant l’édition 2024, Kia cumulait déjà trois victoires aux World Car Awards – avec le Telluride et le Soul EV respectivement élus ‘World Car of the Year’ et ‘World Urban Car’ en 2020, et Kia EV6 GT qui s’était adjugé le titre de ‘World Performance Car of the Year’ en 2023.

« C’est un immense honneur pour nous de voir EV9 remporter simultanément les prix ‘World Car of the Year’ et ‘World Electric Vehicle’. Ce triomphe témoigne de notre engagement indéfectible à repousser les limites de l’excellence en matière de technologie et de design. Le succès de EV9, qui s’inscrit dans la durée, nous encourage à continuer de proposer aux clients du monde entier des véhicules d’exception à même de redéfinir leur expérience de conduite », explique Ho-Sung SONG, Président et CEO de Kia Corporation.

Ces deux victoires aux World Car Awards viennent s’ajouter à la liste déjà impressionnante des distinctions décernées au Kia EV9. Depuis son lancement, EV9, le tout premier SUV 100% électrique à trois rangées de sièges de la marque, a remporté un grand nombre de récompenses, notamment un Volant d’Or dans la catégorie « Véhicules familiaux », le titre de ‘North American Utility Vehicle of the Year 2024’, le ‘Women’s World Car of the Year 2024’ et le prix du « Meilleur SUV premium » lors des Newsweek Autos Awards en 2023.

« EV9 incarne à la perfection la vision de Kia, et constitue une nouvelle preuve de notre engagement en faveur de la qualité. Ces distinctions confirment le statut de précurseur de Kia qui entend proposer des solutions de mobilité durables qui dépassent le simple cadre des véhicules traditionnels. Nous tenons à partager cet honneur avec nos équipes internationales qui ont redoublé d’efforts pour conduire EV9 sur la voie du succès », explique Sean YOON, Président et CEO de Kia North America et Kia America.

