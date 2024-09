Nouvelle distinction pour le Kia EV9 (vidéo)

Le Kia EV9 a remporté le très convoité trophée d’or aux International Design Excellence Awards (IDEA) 2024, décerné par l’International Designers Society of America (IDSA). Vidéo.

Ce prix marque la première victoire d’or de Kia aux IDEA, ainsi qu’une victoire complète aux trois plus grands prix de design mondiaux pour la marque, suite aux succès de l’EV9 aux prix Red Dot «Best of Best» et iF Design Gold plus tôt cette année.

Salué aux World Car Awards 2024, qui lui ont décerné les prestigieux titres de ‘World Car of the Year’ et de ‘World Electric Vehicle’.le Kia EV9 s distingue par son design innovant, son habitacle spacieux de sept places, et son tarif des plus compétitifs. C’est aussi le premier modèle Kia à hériter de la technologie de batterie de quatrième génération de la marque, qui lui garantit des performances optimales.