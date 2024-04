Le pétrole et le gaz, principale cause de pollution en Afrique du Nord

En Afrique du Nord, le secteur de l’énergie, en particulier l’industrie pétrolière et gazière, est considéré comme la principale cause d’émissions de pollution atmosphérique.

C’est ce que nous lisons cela dans le rapport sur «Les principaux pollueurs atmosphériques en Afrique démasqués» publié conjointement par Greenpeace Mena et Greenpeace Afrique, qui soulignent comment les observations satellitaires du dioxyde de soufre en Afrique du Nord identifient les points chauds de pollution atmosphérique en Égypte, en Libye, au Maroc et en Tunisie.

«Un nombre important de décès prématurés surviennent chaque année en raison de l’exposition à la pollution atmosphérique dans les pays d’Afrique du Nord», lit-on aussi.

L’étude a également révélé des données choquantes sur les plus grands pollueurs atmosphériques du continent et sur la façon dont les Africains sont confrontés à une crise de santé publique qui nécessite une action immédiate de la part des gouvernements.

«La responsabilité de l’air pollué incombe à ceux qui sont les moins équipés pour le gérer, révélant une injustice importante dans la mesure où la crise ne touche pas tout le monde de la même manière», précise le rapport.

L’inaction a un impact négatif sur les vies humaines. À cette fin, le rapport présente des recommandations pour faire face à la crise, en soulignant la nécessité de normes juridiques rigoureuses en matière de qualité de l’air, d’une meilleure surveillance, d’une réduction de la combustion des déchets et d’investissements dans les technologies d’énergie propre, en particulier dans le domaine des énergies propres.

Greenpeace appelle les autorités à surveiller et à déclarer les émissions de polluants atmosphériques provenant des installations responsables d’une pollution atmosphérique importante et à développer des registres des rejets et des transferts de polluants (RRTP) accessibles au public et vérifiés de manière indépendante.

Il est également nécessaire d’améliorer l’accès aux énergies propres et renouvelables grâce à des mesures politiques plus énergiques en faveur de ceux qui en ont besoin.

Le rapport recommande aussi de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la production de pétrole et de gaz, au torchage et à l’utilisation de combustibles fossiles dans la production d’énergie, et pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

«Il est important que divers gouvernements africains, en collaboration avec la communauté internationale et les pays du Nord, investissent dans des projets énergétiques durables et respectueux du climat en éliminant progressivement les industries nocives pour l’environnement et à fortes émissions qui ont des impacts négatifs sur la santé publique et sur le climat», note le rapport. «La région Mena est notre maison. Nous travaillons de manière créative et collaborative pour réduire les impacts environnementaux, économiques et sociaux des catastrophes climatiques et promouvoir des solutions locales innovantes, permettant à nos communautés de prospérer et de vivre en harmonie avec leur environnement», ajoute-t-il.

Mena est une organisation à but non lucratif, totalement indépendante, politiquement et financièrement.