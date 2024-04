Décès du Tunisien Adel Zrane à Kigali : Communiqué du MAE pour le rapatriement de la dépouille

Suite au décès du Tunisien Adel Zrane, préparateur physique du club de football de l’Armée rwandaise, le ministère des Affaires étrangères a appelé à les autorités rwandaises à apporter les facilités pour le rapatriement de la dépouille dans les meilleures conditions et les plus brefs délais.

Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, s’est entretenu au téléphone, mercredi, avec Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda, au sujet de cet événement douloureux, lit-on dans un communiqué du MAE, publié ce jeudi 4 avril 2024.

La même source a ajouté que Nabil Ammar a exhorté les autorités rwandaises à apporter les facilités et l’assistance nécessaires, ainsi qu’e’à poursuivre la coordination et la coopération avec l’ambassade de Tunisie à Nairobi (Kenya) afin de rapatrier la dépouille du défunt en Tunisie, dans les meilleures conditions et les plus brefs délais.

Rappelons que le club de football de l’Armée rwandaise, a annoncé mardi dernier le décès d’Adel Zrane, retrouvé mort dans son appartement à Kigali, dans des circonstances non encore élucidées.

Y. N.