Sondage : Seuls 9% des Tunisiens pensent que leur pays est sur la bonne voie

Alors que Kaïs Saïed fait la course en tête en termes d’intentions de vote pour la présidentielle, seuls 9% des Tunisiens estiment que la Tunisie avance dans la bonne direction, alors que 54% répondent par la négative et 37% n’ont pas d’avis sur la question.

C’est ce qui ressort d’un sondage d’opinion réalisé par TunisiaMeters en avril 2024 auprès d’un échantillon de 1023 personnes âgés de 18 ans et plus.

S’agissant du niveau d’optimisme selon les catégories d’âge, les plus jeunes réalisent les taux les plus faibles 11% chez les 18-24 ans et 16% chez les 25-34 ans; ainsi que chez les plus âgés : 15% parmi les 54-65%. Chez les catégories intermédiaires, ces taux atteignent 28% chez les 34-44 ans et 30% chez les 45-55 ans.

Concernant le niveau de pessimisme, les taux selon les catégories d’âge sont inversés : il est très élevé chez les plus jeunes: 32% chez les 18-24 ans et 28% chez les 25-34 ans , ainsi que chez les plus âgés : 18% chez les 55-65 ans. Mais il est faible chez les catégories intermédiaires : 13% chez les 35-44 ans et 11% chez les 45-54 ans.

La répartition selon le genre fait ressortir des taux très fortement contrastés : 75% des hommes et 25% des femmes sont pessimistes (contre des taux respectifs d’optimistes de 10% et 90%).

Pour ce qui est de la confiance dans les personnalités politiques, le président de la république Kaïs Saïed reste largement en tête avec 68% : 66% chez les femmes et seulement 34% parmi les hommes.

En revanche, Ahmed Hachani est crédité du taux le plus faible jamais réalisé par un Premier ministre : 4%.

Saïed fait toujours la course en tête

Pour ce qui est des intentions de vote pour la présidentielle, prévue à l’automne prochain, Kaïs Saïed fait toujours la course en tête avec 21,9%, suivi de Mondher Zenaïdi (11,2%), Safi Saïd (10,8%), Lotfi Mraihi (9,7%) et Abir Moussi (3,6%). C’est à croire que ce la présidente du Parti destourien libre (PDL), qui avait toujours talonné Saïed dans les intentions de vote avant son incarcération, a beaucoup perdu en popularité depuis qu’elle est derrière les barreaux. «Eddenya maa el-waqef», dit le proverbe bien Tunisien, qu’on peut traduire approximativement par «Les absents ont toujours tort».

La liste est complétée par le rappeur K2Rhym (1,8%), je journaliste Mohamed Boughalleb (1,4%), l’ancien député Hatem Mliki (1,2%), Abdellatif Mekki (1,1%), le seul rescapé de la galaxie islamiste qui avait démissionné du mouvement Ennahdha et créé sa propre formation politique. Le journaliste Nizar Chaari ferme la marche avec 1%.

Concernant la sociologie des électeurs, Saïed bénéficie du soutien des catégories d’âge intermédiaires et âgées: 45-54 ans (42%), 55-64 ans (42%) et 65 et plus (43%). En revanche, il n’a pas les faveurs des plus jeunes : 5% chez les 18-24 ans, 16% chez les 25-34 ans et 21% chez les 35-44 ans.

Selon le niveau d’études, Saïed est plus populaire chez les personnes n’ayant pas fait d’études (63%), ayant fait des études primaires (45%) ou ayant été au collège (24%). Par contre, il attire moins les personnes ayant fait des études secondaires (5%) et supérieures (3%).

Mondher Zenaidi est, lui, plus populaire chez cette catégorie de la population : 33% parmi les personnes ayant fait des études supérieures et 32% parmi celles issues du secondaire.

I. B.