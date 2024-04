Tunisair rouvre des lignes, augmente ses vols et renforce sa flotte  

Tunisair a élaboré un programme exceptionnel axé sur la réouverture des lignes, l’augmentation du nombre de vols et le renforcement de sa flotte, afin d’assurer le retour des expatriés tunisiens et l’afflux de touristes durant la période estivale (15 juin -15 septembre 2024).

La compagnie nationale a programmé quelque 17 068 vols et mis à disposition 2,7 millions de sièges, soit une hausse de 19% par rapport à l’été dernier, selon les données qu’elle a publiées jeudi 4 avril.

Tunisair a également lancé une offre promotionnelle à destination des Tunisiens résidant à l’étranger en octobre 2023. Cette offre a été relancée en décembre 2023 et février 2024.

La compagnie a indiqué avoir entretenu ses avions et mobilisé à cet effet 16 appareils contre 11 la saison dernière. Ceci en plus de la location de deux avions d’une capacité respective de 300 et 160 passagers pour réaliser son programme commercial dans les meilleures conditions.

Les lignes suivantes rouvriront durant la saison estivale :

– Lisbonne (Portugal) : un vol hebdomadaire tous les lundis, au départ de Tunis à partir du 1er mai;

– Zurich (Suisse) : avec en moyenne deux vols/semaine depuis Tunis, et un vol hebdomadaire au départ de Djerba à partir du 2 avril;

– Nantes (France) : un vol hebdomadaire tous les lundis au départ de Djerba à partir du 3 juin.

Un nombre plus important de vols hebdomadaires vers plusieurs destinations européennes, maghrébines et africaines est prévu dans le cadre de ce programme. Cela couvre les destinations suivantes :

France:

– Tunis-Lyon : 11 vols hebdomadaires à partir du 31 mars;

– Tunis-Marseille : 21 vols hebdomadaires du 1er juillet au 14 septembre;

– Tunis-Nice : 14 vols hebdomadaires du 1er juillet au 16 septembre;

– Djerba-Paris Orly : 12 vols hebdomadaires à partir du 31 mars et jusqu’à 14 vols courant juillet;

– Monastir-Marseille : 3 vols hebdomadaires;

– Monastir-Paris : 3 vols hebdomadaires.

Maghreb :

– Tunis-Oran (Algérie) : 3 vols hebdomadaires à partir du 16 avril et 4 vols à partir du 3 juin;

-Tunis-Casablanca (Maroc) : 11 vols hebdomadaires à partir du 18 avril;

-Tunis-Tripoli Mitiga (Libye) : 3 vols hebdomadaires à partir du 1er avril.

Afrique:

-Tunis-Bamako (Mali) : 3 vols hebdomadaires à partir du 2 avril;

-Tunis-Conakry (Guinée) -Dakar (Sénégal) : 3 vols hebdomadaires à partir du 31 mars;

-Tunis-Dakar-Conakry : 2 vols à partir du 31 mars.

Autres marchés :

– Tunis-Madrid (Espagne) : 4 vols hebdomadaires à partir du 20 avril;

– Tunis-Venise (Italie) : 2 vols hebdomadaires à partir du 18 avril;

– Tunis-Istanbul (Turquie) : 14 vols hebdomadaires à partir du 19 avril.