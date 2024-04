Tunisie : le taux d’inflation se stabilise à 7,5%

Le taux d’inflation en Tunisie est resté inchangé à 7,5% en mars, indique l’Institut national de la statistique (INS) dans une note sur l’indice des prix à la consommation publiée vendredi 5 avril 2024. Ce chiffre qui contraste avec la perception générale des Tunisiens, qui se plaignent d’une hausse très perceptible des prix depuis le début du mois de ramadan, il y a trois semaines.

Cette stabilité «statistique» est due principalement au fait que le rythme de hausse des prix alimentaires est resté le même entre mars et février, soit 10,2% sur un an, explique l’INS.

En revanche, le rythme des hausses de prix s’est accéléré dans le groupe «Logement, eau, gaz & électricité» (4,3% en mars contre 3,8% en février), compensé par un ralentissement dans le groupe «Mobilier, équipement de la maison» (6,4% en mars contre 6,7% en février).

Hausse de 10,2% des prix des denrées alimentaires

En mars 2024, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 10,2% sur un an. Cette augmentation est principalement due à une hausse des prix du café en poudre (35%), des huiles alimentaires (22,2%), de la viande ovine (22%), des condiments (18%), des légumes frais (17%), de la viande bovine (13,6%) et du poisson frais (12,4%).

Les prix des biens industriels ont augmenté de 7,2%, tirés par une hausse des prix des vêtements (10,1%) et des produits d’entretien ménager (9,7%).

Les prix des services ont augmenté de 5,6% sur un an, principalement en raison d’une hausse des prix dans les restaurants, cafés et hôtels (10,2%), les services financiers (13,8%) et des services de santé (9,3%).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) est resté, lui aussi, inchangé à 7%.

Les prix des produits non réglementés ont augmenté de 8,3% sur un an. Et ceux des produits réglementés se sont accrus de 4,8%.

Les aliments non réglementés ont augmenté de 11,2%, contre 3,6% pour les aliments réglementés.

Les groupes des «biens industriels» et des «services» ont été les principaux contributeurs à l’inflation globale, avec respectivement 2,7% et 1,9%. En revanche, les groupes «non-alimentaire gratuit» et «alimentation gratuite» ont contribué le plus à l’inflation, à hauteur de 3,7% et 2,7% respectivement. Le groupe «alimentation réglementée» a apporté la plus faible contribution, soit 0,1%.

I. B.