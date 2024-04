Tunisie : La production de pétrole brut en baisse de 2%

La production nationale tunisienne de pétrole brut s’est élevée à 237 kilotonnes (KT) à fin février 2024, en baisse de 2% par rapport à la même période de l’année dernière, indique l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a été constatée dans plusieurs sites de production, principalement Gherib (-38%), El Borma (-11%) et Miskar (-19%), précise le rapport mensuel de l’Onem publié le 8 avril courant, ajoutant qu’une production plus élevée a été signalée à Nawara (+37%), Ashtart (+8%), El Hajeb/Guebiba (+6%), Cercina (+8%) et Adam (+2%).

La production journalière moyenne est passée de 33 200 barils/jour fin février 2023 à 32 700 barils/jour fin février 2024.

La demande nationale de produits pétroliers a légèrement augmenté de 2% entre fin février 2023 et fin février 2024 pour atteindre 736 000 tonnes d’équivalent pétrole (KTep).

Les chiffres de l’Onem montrent que la demande de pétrole et de coke de pétrole a chuté respectivement de 12% et 17%, tandis qu’elle a augmenté pour l’essence (+11%) et le diesel (6%).

Le mode de consommation des produits pétroliers est resté quasiment inchangé de février 2023 à février 2024, à l’exception de certains produits tels que le pétrole (de 4% à 3%), le diesel (de 43% à 45%) et le coke de pétrole (de 13% à 10%).

La consommation de carburant pour le transport routier a légèrement augmenté de 7% fin février par rapport à la même période de l’année dernière. Il représente 62% de la consommation totale de produits pétroliers.

La consommation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a augmenté de 1% par rapport à février 2023.

La consommation de coke de pétrole, exclusivement utilisé par les cimenteries (en remplacement du gaz naturel et du fioul lourd), a baissé de 17 %.

Le carburéacteur a enregistré une hausse de 6 % à fin février 2024 par rapport à l’année dernière.