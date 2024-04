La police allemande attaque violemment une conférence sur la Palestine

La police allemande a pris d’assaut vendredi 12 avril 2024 à Berlin la Conférence sur la Palestine organisée par des groupes de défense des droits palestiniens, a coupé l’électricité et la diffusion en direct et mis fin à cette manifestation par la force. Une dictature du tiers-monde aurait fait les choses avec moins de brutalité et plus de doigté. Autant l’Allemagne est servile avec Israël qui perpètre un atroce génocide depuis plus de six mois à Gaza, autant elle est tyrannique avec les Palestiniens et ceux qui les soutiennent. (Photo : Twitter /Progressive International).

Par Imed Bahri

Jusqu’où va aller l’Allemagne dans son soutien aveugle et sa servilité répugnante à Israël? Apparemment, il n’y a aucune limite et chaque jour elle le prouve encore plus. Dernier épisode en date qui enfreint la démocratie et les droits humains dont la liberté d’expression et de manifestation sont les principaux corollaires a eu lieu vendredi à Berlin.

L’assaut de la police allemande contre la Conférence de la Palestine et l’interruption de la diffusion en direct ont eu lieu pendant l’intervention via l’application Zoom de l’éminent intellectuel palestinien Salman Abu Sitta, historien et chercheur palestinien âgé de 86 ans qui a vécu la Nakba en 1948. Il a fondé la Palestine Land Society à Londres où il réside qui a pour vocation de préserver par ses travaux la mémoire palestinienne. Il a notamment écrit L’Atlas de la Palestine en deux grands volumes qui constitue à la fois une référence précieuse pour connaître l’histoire et la géographie palestiniennes et un témoignage vivant qui résiste à la falsification de l’histoire par les sionistes qui ont changé tous les noms des villes et des villages.

Abu Sitta a réagi à l’incident berlinois dans une déclaration au journal londonien arabophone Al-Quds Al-Arabi : «Alors que le monde entier est au courant des crimes d’Israël à Gaza et les suit quotidiennement à la télévision et tandis que le procès d’Israël se déroule devant les juridictions internationales ainsi que le procès intenté par le Nicaragua contre l’Allemagne, l’Allemagne devient le seul pays aveugle qui ne voit pas ces crimes et ceci entre dans la catégorie de l’ignorance des crimes.»

Par ailleurs, M. Abu Sitta n’a pas exclu qu’Israël soit à l’origine de l’interdiction de la conférence. Commentant les arguments du gouvernement allemand qui l’ont amené à décider de prendre d’assaut la conférence, Abou Sitta a déclaré: «Ceci indique la faiblesse de l’argumentaire et leur tentative de dissimuler les crimes objet des discussions que ce soit à la Cour internationale de Justice ou dans les salles Nations Unies.»

Complicité de l’Allemagne dans le massacre des Palestiniens

Le docteur palestino-britannique Ghassan Abu Sitta, neveu de l’historien Salman Abu Sitta et qui exerce en tant que chirurgien au Royaume-Uni, avait déclaré dans un tweet sur la plateforme X que le gouvernement allemand l’avait empêché par la force d’entrer en Allemagne afin de le priver de participer à la conférence. Au déclenchement de la guerre, il se trouvait à Gaza et y est resté pour prêter main forte au corps médical à l’hôpital Maamadani dans le nord du territoire palestinien. L’hôpital en question a été la cible de missiles israéliens le mardi 17 octobre 2023, attaque qui a fait des centaines de morts. Ghassan Abu Sitta y a survécu et après avoir quitté Gaza quand la situation s’est gravement dégradée dans le nord, il a multiplié les conférences et les interviews pour témoigner de ce qu’il a vu et vécu durant la guerre.

Lors de la Conférence de la Palestine à Berlin, le docteur Abu Sitta allait livrer son témoignage, il estime que son interdiction d’accéder au territoire allemand vise «à faire taire un témoin du génocide devant la Cour internationale de Justice ce qui rajoute à la complicité de l’Allemagne dans le massacre en cours». Il a aussi écrit sur X ce tweet : En 1958, lors d’une conférence en Allemagne, Hannah Arendt a déclaré: «Nous humanisons ce qui se passe dans le monde et en nous-mêmes en en parlant, et en en parlant nous apprenons à être humains.» Visiblement, ils n’écoutaient pas.

Le gouvernement allemand et ses services de sécurité ont exercé de fortes pressions sur un certain nombre de participants pour qu’ils s’abstiennent d’assister à la conférence. Parmi ceux qui devaient y participer et qui ne l’ont pas fait, il y avait le rapporteur spécial indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese.

Le maire de Berlin mène le bal des inquisiteurs

En quoi des gens comme Salman et Ghassan Abu Sitta et Francesca Albanese constituent-ils un danger qui nécessite que la police allemande intervienne avec urgence et violence pour annuler la conférence à laquelle ils devaient participer? Mystère et boule de gomme. La seule et l’unique raison plausible est LA VERITE. Oui l’Allemagne qui soutient aveuglement Israël ne veut pas que la vérité jaillisse et veut imposer le narratif mensonger et manipulateur d’Israël.

Le maire de Berlin Kai Wegner a vivement critiqué ce qu’il appelle «la soi-disant Conférence sur la Palestine» annonçant une intervention policière ferme en cas de «déclarations antisémites» (sic !), toute critique du génocide des Palestiniens commis par Israël étant désormais assimilé en Allemagne à de l’antisémitisme . Il a déclaré: «La tenue de la soi-disant Conférence sur la Palestine à Berlin est insupportable», ajoutant: «Nous ne tolérons pas l’antisémitisme, la haine et l’incitation contre les Juifs à Berlin, c’est pourquoi la police berlinoise prendra des mesures strictes si des déclarations antisémites sont faites ou si des crimes sont commis lors de cette réunion. Je voudrais remercier la police berlinoise pour ses efforts visant à faire respecter la loi et l’ordre dans notre ville et à protéger et défendre nos valeurs».

Soutenir les Palestiniens qui subissent un atroce génocide depuis plus de six mois relève de l’antisémitisme pour le bourgmestre de Berlin! Du n’importe quoi. Il serait bien inspiré d’aller prendre des cours d’histoire et il apprendra que les Palestiniens sont aussi des sémites et que le véritable antisémitisme c’est la répression qu’il encourage contre le soutien à ce peuple. Lui, le chancelier Scholz ainsi que tous les responsables allemands pro-sionistes devraient se cultiver un peu pour parvenir à faire la différence entre le judaïsme, religion monothéiste respectable qui existe depuis des millénaires, et le sionisme qui est une idéologie suprémaciste et génocidaire âgée d’à peine un peu plus d’un siècle.

Des Allemands obséquieux et serviles à l’égard des Israéliens

On mesure l’ampleur du sentiment de culpabilité des Allemands qui ont commis les crimes les plus atroces contre les juifs de toute l’histoire de l’humanité, et ce durant leur période nazie dont ils portent toujours le poids sur leur conscience, mais tout de même !, cela ne saurait nullement justifier le fait qu’ils fassent aujourd’hui assumer le poids de leurs crimes aux… Palestiniens qui n’en ont rien à voir. On a de la peine à croire que les responsables politiques allemands puissent être si obséquieux et si serviles quand il s’agit d’Israël et qu’ils soient si horribles et tyranniques s’agissant de la Palestine et de ceux qui soutiennent cette cause. Tout cela au nom du pathétique, démagogique et humiliant «Staatsräson» (ou raison d’Etat), pilier de leur politique étrangère, qui considère que l’existence d’Israël est une condition de l’existence de l’Allemagne, fusse au prix du génocide du peuple palestinien dépossédé de sa terre et soumis au pire génocide du 21e siècle, qui plus en direct sur les écrans du monde ! L’Allemagne qui a inventé l’État-nation dès 1648 avec les Traités de Westphalie, l’Allemagne qui a donné des souverains et des princes à toute l’Europe (la famille royale britannique est à titre d’exemple d’origine allemande, ce sont des Saxe-Cobourg-Gotha et ne changèrent leur nom de famille en Windsor que pendant la première guerre mondiale), l’Allemagne qui inventa l’imprimerie avec Gutenberg, l’Allemagne des grands philosophes et grands hommes de lettres et de théâtre, l’Allemagne de la révolution industrielle, cette Allemagne aujourd’hui considère que son existence est liée à celle d’Israël, une entité artificielle bâtie sur les génocides, les crimes et les spoliations des terres de la population autochtone à savoir le peuple palestinien. Quelle décadence!