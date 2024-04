Rixe entre quartiers à Mnihla : 30 mandats de dépôt

Le Parquet du tribunal de première instance de l’Ariana a émis, ce lundi 15 avril 2024, trente mandats de dépôt contre les jeunes impliqués dans des actes de violence et de vandalisme, enregistrés vendredi dernier à Mnihla et ayant opposé deux groupes de quartiers de la Cité Ettadhamen et de La Manouba.

Ces derniers qui ont pris part à une rixe ayant fait plusieurs blessés ont également vandalisé des voitures et des commerces dans le quartier où ils se sont affrontés à coup de couteau, de bâtons et de jets de pierres.

La police avait arrêté dans un premier temps 22 suspects puis 10 autres et ils ont tous été entendus par le ministère public ce jour, qui a émis 30 mandats de dépôt, sachant que 7 mineurs parmi les auteurs de ces violences ont fait l’objet d’un suivi par les services juridiques spécialisés.

Y. N.