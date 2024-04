Tunisie : le PDL annonce officiellement la candidature de Moussi à la présidentielle

Ce n’est plus un scoop : Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), incarcérée depuis octobre dernier dans de bien vagues affaires, est candidate à l’élection présidentielle de 2024.

La nouveauté est que c’est le bureau politique de son parti qui a annoncé officiellement cette candidature dans un communiqué diffusé à l’issue de sa réunion de dimanche 14 avril, en appelant, bien sûr, pour la énième fois, à la libération de sa présidente, et en mettant en garde contre les tentatives répétées du pouvoir en place de priver la cheffe du PDL de ses droits politiques et civiques.

Le parti a aussi mis en garde contre l’adoption de nouveaux critères d’éligibilité pour se présenter aux élections, non inclus dans le code électoral, dans le but d’exercer une pression sur les candidats et d’exclure des rivaux politiques.

Le PDL se dit attaché à son droit à l’activisme politique garanti par la législation nationale et internationale. Et dénonce les poursuites contre ses dirigeants et les pratiques visant à entraver ses activités.

Cette annonce intervient après celle faite par l’ancien ministre Mondher Zenaidi de sa candidature à la prochaine présidentielle au nom de la même famille politique : les destouriens ou constitutionnalistes, héritiers de l’Etat national tunisien.

Comme quoi, chassez le naturel, il revient au galop: la machine à diviser est en marche, au grand bonheur du président de la république Kaïs Saïed, qui lorgne lui aussi les Destouriens et brasse encore plus large en faisant des appels du pied en direction des islamistes, des nationalistes arabes et de la gauche radicale.

I. B.