Tunisie : Forum national pour la défense des victimes des procès inéquitables

Le «Forum national pour la défense des victimes de la partialité judiciaire et des procès inéquitables» se tiendra le samedi 20 avril 2024 à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel – Tunis, à partir de 8h30.

Ce forum sera l’occasion de présenter les récents développements en matière d’atteinte aux libertés collectives et individuelles. Il sera également une occasion de traiter la situation des détenus politiques, des détenus d’opinion, des victimes des procès inéquitables et de l’instrumentalisation de la justice.

Les organisations nationales et internationales soutenant et participant à l’organisation du forum sont la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, l’Association tunisienne des femmes démocrates, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l’Association des magistrats tunisiens, Beity, l’Association Intersection, l’Association de défense des libertés individuelles, Aswat Nissa, EuroMed droits, Amnesty International, Avocats sans frontières, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de l’homme, la Commission internationale de juristes et Organisation internationale contre la torture.

Parmi les participants au forum, on citera Jabeur Ouajah, représentant du Réseau EuroMed Droits, Bassem Trifi, président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, Anas Hamadi, président de l’Association des magistrats tunisiens, Abdelrahman Hedhili, président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, Asrar Ben Jouira, présidente de l’Association Intersection, Fida Hammami, représentante d’Amnesty International, Neila Zoghlami, présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates, Messaoud Romdhani, de la Commission pour le respect des libertés et des droits de l’homme, Wahid Ferchichi, de l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles, Salsabil Chellali, représentante de Human Rights Watch en Tunisie, Ramy Khouili , directeur pays d’Avocats Sans Frontières, et comme représentant des familles et des comités de défense des prisonniers politiques, des prisonniers d’opinion et des victimes de procès inéquitables, Dalila Msaddak, Ayachi Hammami, Nadia Chaouachi, Samir Dilou et Faiza Rahom, qui représentera la Ligue des familles des prisonniers politiques.

Enfin, un hommage sera rendu à des personnalités et figures nationales reconnues pour leur défense inlassable des prisonniers politiques et des victimes de procès inéquitables, sans partialité ni discrimination : Radhia Nasraoui, Mokhtar Trifi et Souhir Belhassen.