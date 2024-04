Championnat d’Afrique juniors de golf : Sept Tunisiens à Johannesburg

Sept jeunes tunisiens prendront part au championnat d’Afrique juniors de golf (U18 filles et U18 garçons), qui se déroule à Johannesburg du 23 au 26 avril 2024.

Fidèle à sa tradition, la Tunisie prendra part à cette édition avec sept jeunes trois filles et quatre garçons. Il s’agit de Isra Bouamor, Ibtihel Hammami et Yasmine Driss pour l’équipe féminine et Mehdi Ben Youssef, Slim Haouala, Ghaith Rhimi et Wissem Zitouni pour l’équipe masculine.

La délégation tunisienne conduite par M. Mohamed Elaziz Fetni et composée de l’entraîneur national Hatem Nasr et l’entraîneur adjoint M.Ahmed Sliman s’est envolée aujourd’hui pour la RSA.

Quinze pays devront prendre part à cette compétition à savoir la Cote d’Ivoire, le Ghana, le Botswana, le Kenya, la Zambie, le Zimbabwe, l’Ouganda, le Malawi, l’Ile Maurice, la Namibie, la Réunion, la Tanzanie, l’Égypte, la Tunisie et la RSA pays organisateur.

Bon vent à nos représentants ✌️

Communiqué