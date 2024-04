Hydrocarbures : la concession «Sidi El-Kilani» attribuée à l’Etap

Une concession d’exploitation d’hydrocarbures sous le nom de «Sidi El-Kilani» (dans le gouvernorat de Mahdia) est établie au profit de la Société tunisienne des activités pétrolières (Etap), à hauteur de 100%, à la demande du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, rapporte le Journal officiel de la République tunisienne (Jort), mardi 23 avril 2024.

D’une superficie de 51 kilomètres carrés, la concession d’exploitation «Sidi El-Kilani» est accordée pour une durée de vingt ans à compter du 25 décembre 2022.

Le titulaire de la concession d’exploitation est tenu, pendant la durée de validité de celle-ci, de remplir toutes les obligations contractuelles prévues dans la convention spécifique relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite «Sidi El-Kilani».

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, le 21 février 2023, en plénière, le projet de loi n°2023/53 portant adoption de l’accord relatif à cette concession et ses annexes, signé le 6 février 2023 entre l’État tunisien et l’Etap, avec 120 voix pour et 2 voix contre.

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a décidé de poursuivre l’exploitation de la concession avec l’Etap, après son expiration, le 24 décembre 2022, tout en tentant de dynamiser la production nationale d’hydrocarbures.

Selon les études économiques, la rentabilité nette de cette concession est estimée à 26,4 millions de dollars tandis que le volume de production extractible est estimé à près de 2,061 millions de barils de pétrole.