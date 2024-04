Les perspectives des industries aéronautiques en Tunisie

La 4e édition de la convention d’affaires Aerospace Meetings Tunisia a débuté, le 23 avril 2024, à Gammarth (banlieue nord de Tunis) sur le thème : «Dévoiler les opportunités dans la supply chain aérospatiale tunisienne».

Organisé par la société française Advanced Business Events (ABE), en collaboration avec la Foreign Investment Promotion Agency (Fipa) et le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (Gitas), Aerospace Meetings Tunisie représente est un événement majeur pour le développement du secteur aéronautique dans notre pays, en termes d’attraction d’IDE, de sous-traitance, de transfert de technologie et de création d’emplois.

Aerospace Meetings Tunisie 2024, qui se tient du 23 au 25 avril, sert de plateforme d’innovation, de développement de marché et de mise en réseau depuis 2009. Cet événement rassemble les acteurs clés du secteur pour présenter les dernières tendances, innovations et opportunités qui façonnent le paysage aéronautique tunisien.

Quelque 150 entreprises y prennent part en provenance de 10 pays, y compris la Tunisie, affirment les organisateurs.

Le nombre d’entreprises opérant dans l’industrie aéronautique en Tunisie s’élève à plus de 80, dont 90% sont des exportatrices. Elles fournissent plus de 17 000 emplois directs (plus de 1 500 créés chaque année).

Trois ateliers sont au programme ce 24 avril. Ils portent sur la «Présentation de la stratégie nationale en matière de technologies spatiales», «L’investissement industriel dans le secteur aéronautique» et «L’industrie aéronautique en Tunisie : diversité et excellence».

Le gouvernement tunisien est déterminé à consolider l’industrie aéronautique en assurant un encadrement étroit de tous les acteurs évoluant dans ce secteur et en garantissant un climat propice à la croissance et au développement, a déclaré le ministre de l’Economie et du Plan, Feryel Ouerghi. Elle a ajouté que l’objectif est de positionner la Tunisie comme un acteur incontournable à l’échelle nationale et internationale.

S’exprimant, mardi 23 avril, lors de la 4e édition des Aerospace Meetings Tunisia , la ministre a réitéré que «l’industrie aéronautique reste un secteur pilier sur lequel la Tunisie mise pour avancer ».

«Notre objectif est de promouvoir les secteurs porteurs et particulièrement les secteurs à forte continuité technologique et à haute valeur ajoutée, qui permettront de créer davantage d’emplois et de disposer d’une main d’œuvre qualifiée», a souligné la ministre.

Mme Ouerghi a indiqué que le gouvernement travaille dur pour améliorer le climat des affaires, généraliser la digitalisation de l’administration et résoudre les problèmes liés au foncier.

Le directeur général de la Fipa, Jalel Tebib, a souligné la volonté de montrer une Tunisie nouvelle prête à accueillir davantage d’entreprises du secteur aéronautique.

Selon le responsable, les difficultés qui freinent le développement du secteur peuvent être résolues grâce à la collaboration de toutes les parties prenantes (autorités, ministères et acteurs économiques).

«La Tunisie dispose de plusieurs atouts qui peuvent attirer de nouvelles entreprises opérant dans ce domaine», a souligné Tebib, évoquant le positionnement géographique en Méditerranée, la signature de plusieurs accords d’échanges (statut de partenaire avancé avec l’Union européenne, adhésion à la Zlecaf et à la Comesa…)

Le président du Gitas, Thierry Haure Mirande, a, pour sa part, affirmé que la chaîne d’approvisionnement aéronautique tunisienne est la première du genre établie au Maghreb arabe. Grâce aux ingénieurs tunisiens qualifiés, la Tunisie, pays ouvert aux investisseurs, est en mesure de monter en puissance dans ce secteur.

D’après Tap.