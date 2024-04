Aerospace Meetings Tunisia du 23 au 25 avril à Tunis

L’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa-Tunisia) annonce que la 4e édition de la convention d’affaires Aerospace Meetings Tunisia, qui se déroulera du 23 au 25 avril 2024 au Pavillon des Baies de Gammarth à Tunis.

Cet événement, placé sous le thème «Soutenir la Supply Chain Aéronautique de demain en Tunisie», est organisé par l’entreprise française Advanced Business Events (Abe), en étroite collaboration avec Fipa-Tunisia et le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (Gitas). Il constitue pour la Tunisie et les entreprises tunisiennes un évènement majeur et incontournable pour la promotion et le développement du secteur aéronautique en Tunisie, en matière d’attraction d’IDE, de sous-traitance, de transfert de technologie et de création d’emplois.

La conférence plénière d’ouverture, le 23 avril, marquée par la présence de la ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi, constitue une opportunité unique pour connaître les potentialités de ce secteur en Tunisie.

A travers une thématique d’actualité, présentant l’écosystème et la nouvelle attractivité tunisienne dans le secteur aéronautique, des panels et des workshops seront tenus lors de cette édition.

Trois ateliers sont prévus pour le 24 avril qui seront consacrés à : 1- la présentation de la stratégie nationale en technologies spatiales, 2- l’investissement industriel dans le secteur aéronautique et 3- l’industrie aéronautique en Tunisie : diversité et excellence.

Aerospace Meetings Tunisia 2024 est le rendez-vous incontournable de l’industrie aéronautique en Tunisie. Il sert de plateforme pour l’innovation, le développement du marché et le réseautage depuis 2009. Il réunit les principaux acteurs du secteur pour une immersion au cœur des dernières tendances, innovations et opportunités qui façonnent le paysage aéronautique tunisien.