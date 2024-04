Tunisie, des migrants expulsés de la région de Sfax

Une vaste opération des forces de sécurité tunisiennes a permis le démantèlement de plusieurs camps de migrants subsahariens dans les délégations d’El-Amra et de Jebeniana, dans le gouvernorat de Sfax.

Le premier délégué chargé des affaires du gouvernorat de Sfax, Mohamed Nafti Kaddouda, l’a annoncé à la radio Mosaïque FM, assurant qu’«un certain nombre de migrants irréguliers en provenance des pays d’Afrique subsaharienne dans les délégations de Jebeniana et El-Amra ont été expulsés» de ces zones. Il a précisé que depuis quelque temps «de nombreux habitants se plaignent des attaques contre leurs propriétés et de l’impossibilité d’exploiter leurs terres». Kaddouda a ajouté que «l’intervention des forces de sécurité démontre la capacité de l’Etat à protéger les droits des personnes, ainsi que le fait que la Tunisie n’hésite pas à imposer et à maintenir la paix sociale».

Dans un communiqué diffusé par Mosaïque Fm, le procureur de la République et porte-parole du tribunal de grande instance de Sfax, Hichem Ben Ayed, a précisé que les localités de Jebeniana et El-Amra sont le théâtre d’affrontements ponctuels et d’un climat de tension dû à la présence d’un grand nombre de migrants irréguliers en provenance des pays d’Afrique subsaharienne, et que des plaintes ont été enregistrées pour des délits liés aux atteintes à la propriété privée, notamment aux terres agricoles.

Le procureur a également ajouté que des enquêtes ont été ouvertes sur des épisodes de violences entre riverains et migrants qui ont contraint les forces de sécurité à intervenir pour rétablir l’ordre ces derniers jours.

Dans la région d’El-Amra, non loin de Sfax, plusieurs centaines de Subsahariens étaient stationnés ces derniers mois en attendant la bonne opportunité pour tenter de rejoindre les côtes italiennes.

Ces faits se sont déroulés alors que les concertations se poursuivent entre la Tunisie et l’Italie, et à travers elle avec l’Union européenne, pour mieux organiser la lutte contre la migration irrégulière, les Européens cherchant à régler ce problème au niveau des pays tiers, comme la Tunisie, moyennant des aides financières et techniques.

D’après Ansamed.