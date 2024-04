Un sénateur juif américain à Netanyahu : «Il n’est pas antisémite de vous demander des comptes»

Le sénateur juif américain Bernie Sanders a violemment répliqué à Benjamin Netanyahu suite aux affirmations du Premier ministre israélien selon lesquelles les universités américaines étaient envahies par un antisémitisme à une échelle comparable à la montée du nazisme en Allemagne.

Dans une vidéo publiée sur X, le sénateur progressiste du Vermont – qui est juif – a accusé Netanyahu d’avoir «insulté l’intelligence du peuple américain» en utilisant l’antisémitisme pour détourner l’attention des politiques de son «gouvernement extrémiste et raciste» sur d’offensive militaire à Gaza.

«Non, M. Netanyahu, il n’est ni antisémite ni pro-Hamas de souligner qu’en un peu plus de six mois, votre gouvernement extrémiste a tué plus de 34 000 Palestiniens et en a blessé plus de 78 000, dont 70% de femmes et d’enfants», a déclaré Sanders.

La vidéo de deux minutes et demie dresse la liste des autres conséquences de la guerre dans le territoire côtier palestinien, notamment la destruction des infrastructures, des hôpitaux, des universités et des écoles, ainsi que la mort de plus de 400 agents de santé.

Sanders, qui a soutenu sans succès un projet de loi du Sénat en janvier visant à conditionner l’aide américaine à Israël au respect des droits de l’homme et du droit international, a déclaré que le gouvernement de Netanyahu avait empêché de manière déraisonnable l’aide humanitaire d’atteindre Gaza, obligeant «des milliers d’enfants à être confrontés à la malnutrition et à la famine».

Dans une conclusion cinglante, il a déclaré : «M. Netanyahu, l’antisémitisme est une forme ignoble et dégoûtante de sectarisme qui a causé un préjudice indescriptible à des millions de personnes. Mais s’il vous plaît, n’insultez pas l’intelligence du peuple américain en tentant de nous détourner des politiques immorales et illégales de votre gouvernement extrémiste et raciste. … Il n’est pas antisémite de vous tenir responsable de vos actes.»

Les commentaires de Sanders étaient une riposte à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Netanyahu dans laquelle il se lançait dans les manifestations qui balayaient les campus universitaires américains et affirmait que l’on n’en faisait pas assez pour lutter contre une montée «horrible» de l’antisémitisme.

«Des foules antisémites se sont emparées des principales universités», a déclaré Netanyahu. «Ils appellent à l’anéantissement d’Israël. Ils attaquent les étudiants juifs. Ils attaquent les professeurs juifs. Cela n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé dans les universités allemandes des années 1930», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Il faut arrêter cela. Cela doit être condamné et condamné sans équivoque, mais ce n’est pas ce qui s’est produit. La réponse de plusieurs présidents d’université a été honteuse. Heureusement, les autorités étatiques, fédérales et locales, pour la plupart, ont réagi différemment. Mais il doit y en avoir plus.»

Les commentaires de Netanyahu interviennent dans le contexte de déploiements de police visant à disperser les manifestations pro-palestiniennes à l’Université de Columbia et sur de nombreux autres campus américains. Dans certaines universités, des membres du corps professoral ont été arrêtés, notamment le directeur du département de philosophie et un professeur d’anglais et d’études autochtones à l’Université Emory d’Atlanta.

Les manifestations sur les campus aux États-Unis se poursuivent, certains groupes jurent de poursuivre leurs mouvements au moment même où les autorités universitaires décidaient de fermer les campements qu’ils ont installés.

Des policiers en tenue anti-émeute ont dégagé les tentes de protestation sur le campus de l’université Northeastern de Boston, tandis que les étudiants les criaient et les raillaient, a rapporté l’Associated Press. L’université a déclaré que la manifestation avait été «infiltrée par des organisateurs professionnels» sans lien avec l’institution.

L’image d’un antisémitisme déchaîné sur les campus a été renforcée par Lawrence Summers, ancien président de Harvard et ancien secrétaire au Trésor américain, qui a accusé les autorités de son ancienne université de ne pas avoir agi de manière décisive contre les manifestants occupant Harvard Yard.

«C’est le point culminant prévisible de l’échec de la Harvard Corporation à résoudre efficacement les problèmes de préjugés et de troubles de l’ordre sur notre campus», a-t-il posté sur X. Et d’ajouter : «Il ne fait aucun doute que Harvard pratique continuellement deux poids, deux mesures en matière de discrimination entre le racisme, misogynie et antisémitisme.»

Ses commentaires ont provoqué une vive réaction de la part des critiques d’Israël. «Vos efforts pour présenter les étudiants manifestants contestant les actions génocidaires d’Israël comme étant ‘‘antisémites’’ sont bon marché et fallacieux», a écrit Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de Democracy for the Arab World Now (Dawn). «Ces étudiants devraient être félicités pour leur courage et leur compassion, risquant la suspension et la diffamation (comme la vôtre), pour lutter contre les crimes les plus odieux en cours à Gaza», a-t-elle conclu.

I. B. (d’après The Guardian).