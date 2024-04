Tunisie : L’AHK déplore le décès de son ancien président Raouf Ben Debba

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK) a déploré, ce mardi 30 avril 2024 , le décès de son ancien président, vice-président Raouf Ben Debba.

L’AHK regrette le départ « d’un ami, un homme exceptionnel et pilier de la promotion des relations économiques tuniso-allemandes…Paix à son âme 🙏 », lit-on dans la note diffusée ce jour par la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce, qui a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de Raouf Ben Debba.

Raouf Ben Debba a été accompagné à sa dernière demeure, cet après-midi, au cimetière de la Soukra Errahma.

Y. N.