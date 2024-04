MSF : « Le système de santé de la bande de Gaza est dévasté et mis hors service par l’armée israélienne »

« Après plus de six mois de guerre, le système de santé de la bande de Gaza est dévasté, bombardé, attaqué et mis hors service par l’armée israélienne. Seuls 10 hôpitaux sur 36 sont encore fonctionnels, faisant peser un poids immense sur les structures de santé pouvant encore accueillir des patients », déplore Médecins sans frontières (MSF).

Dans un communiqué publié mardi 30 avril 2024, MSF rappelle aussi que l’accès à l’eau potable et à la nourriture sont restreints en raison de l’état de siège, en affirmant que cela prive la population de ressources essentielles et en alertant sur la popagation de nombreuses maladies entraînant de multiples décès.

La dévastation que connait la bande de Gaza depuis octobre 2023 va bien au-delà du bilan provisoire de 34.000 décès et 76000 blessés fourni par le ministère de la Santé local, alerte MSF, en rappelant que les hôpitaux sont débordés par les afflux de patients : «notamment ceux victimes de traumatismes, que ce soit en raison d’une explosion, d’une blessure par balle ou de l’effondrement d’un immeuble bombardé…».

L’Association médicale humanitaire internationale a par ailleurs pointé du doigt, ce qu’elle a appelé «décès silencieux», décès causés par le manque ou l’absence de prise en charge et de soins et in fine de l’effondrement du système de santé à Gaza.

« Combien d’enfants sont morts de pneumonie dans les hôpitaux débordés de la bande de Gaza ? Combien de bébés sont morts à cause de maladies évitables ? Combien de personnes souffrant de diabète sont privées de traitement ? Qu’en est-il des conséquences mortelles de la fermeture des unités de dialyse dans les hôpitaux attaqués ? On ne parle jamais de ces décès silencieux à cause du chaos général. Ils sont la conséquence de l’effondrement du système de santé dans toute la bande de Gaza. », a déploré Mari-Carmen Viñoles, responsable des programmes d’urgence de MSF.

Rappelons que MSF a demandé, il y a 5 jours, à tous les États qui ont suspendu leurs financements à l’UNRWA suite aux accusations d’Israël (sur la neutralité), de les rétablir pour permettre l’acheminement de l’aide à la population de Gaza.

«Alors que les équipes MSF sont témoins à Gaza d’une crise humanitaire qui a atteint des niveaux catastrophiques, l’UNRWA a un rôle crucial à jouer pour améliorer l’accès à l’aide humanitaire. » , a commenté Claire Magone, Directrice générale de MSF France.

