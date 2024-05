Pour l’utilisation du compteur de déchets alimentaires dans la restauration collective

Des experts réunis à Tunis ont préconisé l’utilisation du compteur de déchets alimentaires, un des mécanismes les plus simples à mettre en place dans la restauration collective (cantines scolaires et universitaires et autres), pour sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Le compteur de déchets alimentaires comprend des conteneurs qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux recyclés et installés dans les espaces de restauration pour déposer le pain non consommé.

Ce dispositif peut contribuer à sensibiliser les enfants et les jeunes élèves à la nécessité de rationaliser la consommation dans un contexte de changement climatique et de risque de raréfaction des ressources.

En Tunisie, 900 000 unités de pain sont jetées chaque jour, selon l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). C’est l’équivalent de 51% de la production de blé tendre du pays.

Ce gaspillage de pain équivaut à 54 200 tonnes de farine par an, sachant que le rendement en farine du blé tendre est de 75%, la quantité de farine jetée correspond à 72 300 tonnes de blé tendre.

Ainsi, la quantité jetée équivaut à 51% de la production nationale (moyenne 2016-2019). Ces déchets représentent également 5,7% de la consommation.

La Tunisie est fortement dépendante des importations de blé tendre, à hauteur de 90% de la consommation nationale.

D’après Tap.