Affaire Jawher Ben Mbarek : L’examen en appel reporté au 10 mai

Le comité de défense dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a indiqué, ce vendredi 3 mai 2024, que l’administration pénitentiaire de la prison de la Mornaguia a refusé de conduire Jawher Ben Mbarek afin qu’il comparaisse devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Tunis.

La même source a ajouté que l’examen du recours contre sa condamnation à 6 mois de prison ferme en appel a finalement été reporté au 10 mai, tout en dénonçant la décision prise par l’administration pénitentiaire et en pointant du doigt un nouvel abus privant Jawher Ben Mbarek de son droit

« Jawher Ben Mbarek avait exprimé sa volonté d’assister à l’audience et de se défendre, et ce, malgré la détérioration de son état de santé suite à la grève de la faim sauvage qu’il mène et qu’il détérminé à poursuivre pour protester contre son maintien en détention forcée dans l’affaire de complot », lit-on dans le communiqué de la défense.

Y. N.