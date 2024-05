Cela peut vous arriver avec Tunisair

Pour l’auteur de cette tribune, comme pour beaucoup de clients de la compagnie Tunisair la coupe est pleine. Car, en plus des retards récurrents et inexpliqués et des services qui laissent à désirer, vous risquez désormais l’humiliation.

Belgacem Djebari *

Le 12 février à 09h45, à l’aéroport de Tunis-Carthage, mon épouse et moi (72 et 75 ans respectivement) avons rejoint la longue file en face du guichet d’enregistrement Tunisair N°38 pour le vol de retour vers Alger (vol Tunisair TU 374 de 12h20).

Nous avons vu que plusieurs voyageurs, à plusieurs reprises, ne faisaient pas la queue et passaient en tête devant tous ceux qui étaient là depuis une heure. Nous avons fait la remarque à ces personnes qui resquillaient avec la complicité de l’agent d’enregistrement dont le badge indiquait «S. H.».

Apparemment notre protestation polie et sans excès n’a pas plu à l’agent et quand notre tour est enfin arrivé, elle a consulté longuement nos passeports et a fini par nous demander si nous étions mari et femme ! La question nous a interloqués… Nous avons demandé quel était le rapport de sa question avec les formalités d’enregistrement.

Agent d’enregistrement ou police des mœurs ?

L’agent S. H. nous a demandé de prouver par le livret de famille que nous étions mariés puisque le passeport de mon épouse portait son nom de jeune fille. Sans cela elle refusait de nous enregistrer. Elle a osé prétendre que c’était une nouvelle loi tunisienne obligeant les couples mariés en voyage de justifier cet état civil par le livret de famille ! Nous avons protesté et lui avons demandé de nous montrer la nouvelle loi et pourquoi Tunisair ne nous a pas informés de cela à l’avance pour apporter le livret de famille. Mon épouse lui a montré sa carte d’identité française qui prouve que nous sommes mari et femme puisque nos deux noms y figurent. Malgré cela, elle ne voulait rien entendre. Elle a fini par nous renvoyer vers le chef d’escale pour statuer sur notre cas.

Nous avons quitté le guichet d’enregistrement avec nos valises et demandé notre chemin à travers la foule pour le bureau du chef d’escale. Nous avons expliqué notre cas au chef d’escale Nabil…, homme très aimable qui s’est étonné du motif invoqué du refus d’enregistrement. Il s’en est excusé et nous a dit de dire de sa part à l’agent S. H. de procéder à l’enregistrement ou de l’appeler en cas de refus.

De retour au guichet d’enregistrement, porteurs du message du chef d’escale, S. H. a enfin daigné faire l’enregistrement.

La coupe est pleine

Voilà, cela peut vous arriver au guichet de Tunisair, même si vos passeports sont en règle. L’agent d’enregistrement peut jouer à l’agent de brigade des mœurs comme à Téhéran et refuser de vous enregistrer par vengeance!

Pour mon épouse et moi, cette déconvenue était de trop et la coupe était pleine. Cela s’ajoute au retard de 7 heures de notre vol Tunisair à l’aller d’Alger vers Tunis le 1er février (vol TU 339 de 9h50 supprimé et le vol suivant TU 375 de 14h40 a eu 2 heures de retard).

* Tunisien résidant en Bretagne.