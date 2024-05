Tunisie : inauguration d’un centre culturel français à Sousse

L’Institut français de Tunisie ouvre une filiale à Sousse, inauguré le 3 mai 2024 sur un terrain de 1000 mètres carrés. Sa mission : promouvoir la langue française et les cultures francophones, et permettre des échanges intellectuels et artistiques dans l’esprit d’un dialogue interculturel renforcé.

Au programme de l’inauguration, les 3 et 4 mai: des performances artistiques, des rencontres avec des artistes et des écrivains, des concerts et des expositions. Cet événement ouvert à toutes et tous s’inscrit dans la célébration de la culture, l’éducation et l’amitié franco-tunisienne.

Ce lieu dédié au savoir et à la créativité, situé à quinze minutes à pied de la médina et du centre-ville, est doté de onze salles de cours pour enfants, adultes et professionnels, ainsi que de deux salles d’examens de langue en partenariat avec France Education International et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

«L’Institut français de Sousse se positionne comme un centre de formation linguistique de premier plan. Il est également une référence pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale avec l’espace Campus France Tunisie de Sousse», lit-on dans un communiqué publié par l’IFT.

La médiathèque de 250 mètres carrés, l’auditorium de 100 places et la salle d’exposition, destinés à la programmation culturelle de l’Institut, constituent des lieux exceptionnels de rencontres intellectuelles et artistiques. Expositions, conférences, projections de films, spectacles vivants et performances artistiques y seront régulièrement organisés.

