Ariana-Raoued : Campagne exceptionnelle de vaccination contre la rage

Les municipalités de Raoued et de l’Ariana ont organisé, samedi 4 mai 2024, une campagne exceptionnelle de vaccination des chats et chiens contre la rage.

Cette campagne exceptionnelle est organisée sous la supervision du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) du gouvernorat de l’Ariana, en vue de lutter contre la rage animale.

Dans cette optique, des tentes seront également installées à différents endroits dans plusieurs zones de Raoued et de l’Ariana, pour permettre la vaccination gratuite et obligatoire des chats et chiens les 11, 18 et 25 mai courant. Une campagne est également prévue à la Soukra, le 11 mai devant le parc de la ville.

Y. N.