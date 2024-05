Le poème du dimanche : ‘‘Demain’’ de Robert Desnos

Né en 1900 à Paris, Robert Desnos adhère au mouvement surréaliste dès 1922 et dont il sera exclu par André Breton. Autodidacte, son nom est lié à la résistance et le combat contre le nazisme et le fascisme.

Honni par le régime de Vichy en France qu’il considère parmi les créateurs dégénérés, il sera déporté dans un camp de concentration en Tchéquie où il mourra de Typhus, un jour après sa libération par l’Armée rouge en 1945.

Il laisse une œuvre importante, des plus émouvantes, entre lyrisme amoureux et patriotique : Demain, 1942; Le souci, 1943; L’honneur des poètes, 1943…

Tahar Bekri

Âgé de cent mille ans, j’aurais encor la force

De t’attendre, ô demain pressenti par l’espoir

Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses

Peut gémir, le matin est neuf, neuf est le soir.

Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille

Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu

Nous parlons à voix basse et nous tendons l’oreille

A maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu.

Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore

De la splendeur du jour et de tous ses présents,

Si nous ne dormons pas c’est pour guetter l’aurore

Qui prouvera qu’enfin nous vivons au présent.

1942