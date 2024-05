Blé dur : expérimentations réussies de semences italiennes en Tunisie

Les résultats d’un projet pilote de partenariat Italie-Tunisie sont excellents «pour la promotion de la multiplication des semences de blé de variétés à haut rendement, notamment Saragolla et Iride, qui offrent une production de blé importante tant en quantité qu’en qualité, notamment en milieu semi-aride en culture pluviale».

C’est ce qu’a déclaré à l’agence italienne Ansa le responsable de ce projet pilote, Abdelmonaem Khelifi, gérant de la société Stima, spécialisée dans l’importation et la commercialisation sur le marché tunisien des pesticides engrais et semences céréales, qui a amené sur le terrain à Béja des journalistes, des agriculteurs, des professionnels, des experts et des représentants d’organismes spécialisés, afin qu’ils puissent constater par eux-mêmes l’augmentation des rendements du blé dur dans les gouvernorats du Nord et du Nord-Ouest de la Tunisie grâce à l’utilisation de ces semences italiennes.

«Ces semences connaissent du succès depuis plus d’une décennie grâce à une parfaite adaptation à la situation géographique de la Tunisie et au savoir-faire considérable des céréaliers tunisiens, garantissant parfois des rendements encore supérieurs à ceux obtenus en Italie», a expliqué Khelifi.

Au cours de la visite, les participants ont pu examiner les brillants résultats de l’utilisation des variétés Iride et Saragolla qui, un mois avant la saison des récoltes, promettent un rendement pouvant dépasser 80 quintaux par hectare.

Cette expérimentation a été lancée en collaboration entre les secteurs public et privé pour soutenir les efforts de l’Etat tunisien pour atteindre l’autosuffisance céréalière, a indiqué Khelifi.

Grâce à la coopération entre les secteurs privé et public avec le complexe de Béja en 2007, une délégation tunisienne s’est rendue en Italie pour se procurer des semences de blé dur. Ces semences ont ensuite été testées dans sept gouvernorats tunisiens, dont Béja au nord de la Tunisie, avec de bons résultats, encore meilleurs que ceux trouvés dans les champs italiens, selon lui.

Après 17 ans, il est désormais confirmé que deux des six variétés de semences importées d’Italie sont celles ayant le rendement le plus élevé et les plus adaptées aux changements climatiques, à savoir Saragolla et Iride.

Aujourd’hui, les agriculteurs tunisiens aspirent à doubler le rendement des champs de blé dur au niveau national pour répondre aux besoins d’approvisionnement et d’alimentation des usines de pâtes alimentaires, a indiqué Khelifi, qui s’engage quotidiennement à consolider les relations techniques et les échanges scientifiques entre l’Italie et la Tunisie pour le développement de la production de blé dur et le secteur céréalier en général en collaboration avec les autorités compétentes.

I. B. (avec Ansamed).