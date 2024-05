Manouba : Des individus arrêtés après avoir enlevé, violenté et tenté de violer un homme

La garde nationale est parvenue à arrêter plusieurs individus qui ont enlevé, séquestré, violenté et tenté de violer un homme dans une construction abandonnée située dans une ferme à la Manouba.

C’est ce qu’indique la Direction générale de la garde nationale (DGGN) dans un communiqué publié hier, dimanche 5 mai 2024, en précisant que la GN de la Manouba a mené l’enquête suite à la disparition d’un homme, qui a été retrouvé dans une ferme où il était séquestré par plusieurs individus (dont le nombre n’a pas été précisé dans le communiqué).

Ces derniers l’avaient enlevé pour le conduire dans ladite ferme où ils l’ont violemment agressé et menacé, en filmant leur acte odieux, tout en le dénudant et en le harcelant pour tenter de le violer, ajoute la DGGN, en affirmant que les agresseurs avaient menacé leur victime de publier les photos et les vidéos sur les réseaux sociaux.

Les délinquants ont été placés en détention sur ordre du ministère public, ajoute la même source, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.