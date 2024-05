Tunisie : Le FSN exprime sa solidarité avec Moncef Marzouki

Le Front du Salut national (FSN) a exprimé sa solidarité avec l’ancien président provisoire de la république et président du parti parti Al-Harak Moncef Marzouki, visé par une instruction judiciaire.

Dans un communiqué publié ce mardi 7 mai 2024, le Front de l’opposition initié et présidé par Ahmed Nejib Chebbi, a estimé que l’enquête ouverte sur de récentes déclaration de Moncef Marzouki qui a notamment révélé les noms de juges en exercice au Pôle judiciaires antiterroristes, résume la situation actuelle en Tunisie : « La loi antiterroriste, initialement établie pour protéger les vies et les biens et préserver la sécurité nationale est désormais utilisée pour porter attente la liberté d’opinion et d’expression et poursuivre des dirigeants de l’opposition pour leurs activités pacifiques légitimes », déplore le FSN.

Le Front du Salut national a de ce fait condamne les poursuites et a exprimé sa solidarité avec Moncef Marzouki ainsi qu’avec tous les détenus, y compris les hommes politiques, les personnalités des médias, les blogueurs et les syndicalistes, estimant au passage que la répression ne fait qu’approfondir la crise.

Rappelons que Moncef Marazouki est accusé d’avoir délibérément porté atteinte aux institutions de l’État et à des magistrats en exercice, notamment en les diffamant, selon la porte-parole du Pôle judiciaire antiterroriste Hanene Gaddes.

