Karim Beguir inscrit Tunisie sur la carte mondiale de l’IA

Karim Beguir a lancé la start-up d’intelligence artificielle (IA) InstaDeep en Tunisie en 2014 avec seulement deux ordinateurs et 2 000 dollars. En 2023, sa start-up a été rachetée par le laboratoire allemand BioNTech pour 700 millions de dollars.

«Pour la première fois, nous avons vu qu’une start-up lancée en Afrique avec des moyens très limités pouvait devenir un acteur majeur à l’international», a déclaré le PDG franco-tunisien, co-fondateur de l’entreprise avec la tunisienne autodidacte Zohra Slim, passionnée d’informatique, dans un entretien avec l’AFP. Cela donne aux jeunes Africains «l’espoir de faire partie de l’innovation et de la technologie de demain», a-t-il ajouté.

InstaDeep se spécialise dans l’IA décisionnelle qui aide les entreprises à développer des applications pour optimiser les coûts et l’efficacité. L’entreprise s’est fait un nom au plus fort de la pandémie de Covid-19 en créant un système avec BioNTech – qui a développé l’un des premiers vaccins anti-Covid – pour identifier les variantes dangereuses «en moyenne deux mois avant qu’elles ne soient signalées», selon données publiées dans des revues scientifiques.

De Tataouine à Londres

InstaDeep a mis «la Tunisie et l’Afrique sur la carte (en IA). Cela a montré que ce genre d’histoire était possible», a ajouté Beguir, 47 ans, PDG de la société aujourd’hui basée à Londres.

«À l’époque, quand j’ai dit que nous allions faire les choses au niveau des grands comme Meta, Google, DeepMind et d’autres, tout le monde m’a ri au nez», se souvient Beguir à propos de son lancement initial.

En plus de rechercher des vaccins personnalisés contre le cancer avec BioNTech, InstaDeep travaille sur des projets visant à automatiser entièrement le mouvement des chemins de fer nationaux allemands, à améliorer la gestion des opérations à l’aéroport de Francfort et à prédire les invasions de grillons en Afrique.

L’entreprise affirme être «déjà rentable» avec un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros (11 millions de dollars), sans toutefois vouloir divulguer de chiffre précis.

De Tunis au Cap, InstaDeep est passé de 60 employés en 2018 à 350 employés en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Elle possède des bureaux à Tunis, Lagos, Le Cap et Kigali, ainsi qu’à Londres, Dubaï, Paris, Berlin, Boston et San Francisco.

«Grâce au mouvement que nous avons contribué à initier, les jeunes Africains peuvent espérer faire partie de l’innovation et de la technologie de demain, et en particulier de l’IA, qui est la technologie de notre génération», a déclaré Beguir, ajoutant que l’intelligence artificielle offre aux économies africaines l’opportunité d’aller au-delà de la simple exportation de carburants et de minéraux et de se lancer dans des activités à plus forte valeur ajoutée. «Vendre les ressources naturelles brutes ne suffit pas. Il faut vraiment créer des choses avec une bien plus grande valeur ajoutée», a-t-il souligné.

L’Afrique peut-elle rêver d’autres champions de l’IA?

Beguir a grandi à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, avant d’étudier en France puis aux États-Unis. Il a ensuite travaillé dans l’ingénierie financière pour de grands acteurs américains comme JPMorgan et Bank of America, avant de se lancer dans l’entrepreneuriat en Afrique.

Seydina Ndiaye, enseignante et chercheuse sénégalaise en IA, l’un des 38 experts sélectionnés par l’Onu pour former un groupe de réflexion sur l’IA, a déclaré que l’Afrique doit s’impliquer davantage dans le développement de l’IA, car sinon «la plus grande menace est la colonisation par l’IA».

Les experts ont régulièrement souligné les préjugés sexistes et raciaux dans les modèles conçus par les grandes entreprises technologiques. «Si de jeunes Africains développent des applications pour les communautés africaines, vous risquez beaucoup moins de constater des préjugés en faveur de ces populations que si elles étaient développées dans la Silicon Valley ou en Asie», a déclaré Beguir. «Si nous parvenons à canaliser cette force vive vers l’innovation de haut niveau, je dirais que nous aurons 10 InstaDeeps dans 10 ans», prédit-il, à condition de lever des obstacles comme la liberté de circulation des chercheurs à travers le continent.

«Aussi fou que cela puisse paraître, dans certains cas, il est plus facile pour un jeune Africain doté de compétences technologiques de venir travailler en France que d’aller dans un autre pays africain», déplore-t-il cependant.

