L’ancienne présidente de l’association « Terre d’asile Tunisie » en garde à vue

L’ancienne présidente de l’association « Terre d’asile Tunisie » a été arrêtée et placée en garde à vue pour une période de cinq jours.

La militante pour les droits des migrants Sherifa Riahi a été placée en garde à vue, mercredi 8 mai 2024, en attendant la suite de l’enquête menée par les agents de la deuxième unité centrale de recherche sur les crimes financiers de la garde nationale de Laouina, précise Mosaïque FM, qui a évoqué selon une source proche du dossier une affaire de soupçons de blanchiment d’argent.

Réagissant à cette arrestation et à celle de Saâdia Mosbah, le Comité pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa solidarité avec « toutes les personnes, les organisations et les associations qui défendent les droits des migrantes et des migrants, qui luttent pour les libertés et les droits humains ».

La même source a estimé que Sadia Mosbeh et Sherifa Riahi subissent un harcèlement judiciaire et des campagnes racistes, de haine et de dénigrement, en lançant, par ailleurs, le slogan : «Non à la criminalisation de la solidarité et de l’aide aux migrant.e.s »

De son côté Pierre Henry, président de France fraternités et ancien directeur général de l’association France terre d’asile, a également exprimé sa solidarité avec Sherifa Riahi en commentant :

« Cette situation est folle, inacceptable et d’une exceptionnelle gravité. Terre d’asile Tunisie a été créée en 2012 à la suite d’une mission que j’avais effectué en compagnie de l’écrivaine Anna Cataldi, nommée par l’ONU messagère de la paix .Terre d’asile Tunisie a fonctionné , avec le soutien exclusif de la commission européenne, du HCR, de la coopération suisse, et différents ministeres tunisiens . Shérifa a pris ses fonctions en 2016, avant de partir vers une autre aventure professionnelle en 2021/2022 ».

