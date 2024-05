Les dessous du retard mis dans la réforme du port de Radès

Le retard enregistré dans le démarrage du nouveau système de gestion des terminaux portuaires empêche le port de Radès, véritable poumon économique de la Tunisie, d’atteindre le niveau d’efficacité et de rentabilité requis pour une infrastructure aussi vitale et qui a toujours freiné les activités d’import et export du pays au lieu de les impulser. Cherchez l’erreur !

Leith Lakhoua *

Depuis son lancement en 2019, le nouveau système de gestion des terminaux portuaires, connu sous le nom de TOS (Terminal Operating System), au port de Radès, est encore loin d’être opérationnel.

Avec un investissement total de 76 millions de dinars, cette initiative devait révolutionner la gestion des flux de marchandises et optimiser les opérations portuaires. Cependant, le retard dans sa mise en œuvre suscite des interrogations légitimes quant aux raisons de cette stagnation.

Pour comprendre les dessous de ce retard, il est crucial de considérer le projet dans sa globalité. En effet, le TOS constitue une composante essentielle d’un vaste programme de modernisation du Port de Radès. En plus du TOS, deux autres composantes majeures sont prévues : la mise en place d’un Smart Gate pour l’organisation des flux de marchandises aux portes du terminal, et l’acquisition de 6 nouvelles grues (RTG) pour augmenter la capacité de stockage du port.

Cependant, ces projets annexes sont eux aussi en proie à des retards. Le développement du système informatisé de gestion douanière est encore au stade de sélection des offres, et une fois les entreprises sélectionnées, sa mise en œuvre nécessitera entre un an et demi et deux ans. De même, la modernisation du système d’enlèvement des conteneurs dépend d’une décision politique pour être lancée.

Ainsi, le TOS se retrouve pris dans un réseau complexe de dépendances. Sans la réalisation des autres composantes du projet, il demeure inopérant. Le retard dans la mise en œuvre des projets annexes a un impact direct sur la fonctionnalité globale du système de gestion des terminaux portuaires.

En conclusion, le retard du nouveau système de gestion des terminaux portuaires au port de Radès est le résultat d’une série de retards dans la réalisation des projets connexes. Pour que le TOS puisse enfin être opérationnel, il est impératif que toutes les composantes du projet soient menées à bien dans les délais impartis.

* Consultant en logistique et organisation industrielle.