Un consortium chinois va construire une centrale solaire à Shikha (Kairouan)

C’est un consortium chinois qui a remporté le marché de construction d’une centrale d’énergie solaire photovoltaïque d’une capacité de 100 mégawatts dans le gouvernorat de Kairouan dans le centre de la Tunisie.

Le consortium formé par la China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd (Energy China) et la Northwest Electric Power Design Institute Co., Ltd de la China Power Engineering Consulting Group, a entrepris conjointement ce projet, a indiqué Xu Zhiyong, directeur général de la branche Tunisie de la compagnie Energy China et chef du projet à l’agence Xinhua. La compagnie Energy China assurera la fourniture de tout l’équipement, leur installation et leur mise en marche, ainsi qu’un volet de formation et de transfert d’expertise.

Le projet est financé par plusieurs bailleurs de fonds, dont la Société financière internationale (SFI, du groupe de la Banque mondiale), la Banque africaine de développement (BAD) et Amea Power (des Emirats Arabes Unis).

Ce projet de centrale photovoltaïque couvre sur une superficie de 200 hectares dans la zone El- Moutbabsta, Sbikha (Kairouan), ayant pour objectif de diversifier les sources énergétiques de la Tunisie, afin de faire progresser la transition énergétique du pays, a confié à Xinhua Wael Chouchane, secrétaire d’Etat tunisien auprès de la ministre de l’Industrie, chargé de la transition énergétique.

La construction de la centrale solaire photovoltaïque (PV) de 100 MW a débuté cette semaine.

«Une fois opérationnelle, cette centrale d’énergie renouvelable permettra de réduire le coût de production de l’électricité à partir du gaz naturel d’environ 50 millions de dinars par an et de créer plus de 40 emplois», a déclaré Wael Chouchene, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie chargé de la Transition énergétique.

Le projet, qui coûtera environ 300 millions de dinars, constitue un projet historique en termes de d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Il favorisera le développement durable, encouragera les investissements locaux et créera de nouvelles opportunités d’emploi dans les domaines de l’ingénierie, de la construction et de la maintenance, a-t-il ajouté.

Il s’agit du premier projet d’une série en matière d’énergies renouvelables d’une capacité totale de 500 MW.

Les projets seront mis en œuvre dans 5 gouvernorats du pays : Tataouine (200 MW), Tozeur (50 MW), Sidi Bouzid (50 MW), Kairouan (100 MW) et Gafsa (100 MW).