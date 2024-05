IFM appelle à la libération immédiate de Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies

Dans un communiqué publié ce lundi 13 mai 2024, la Direction de la rédaction de la radio IFM a appelé à la libération de ses chroniqueurs Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies, arrêtés samedi dernier et dont la période de garde à vue a été prolongée de 48 heures.

IFM a réaffirmé sa pleine confiance en la justice tunisienne et a demandé la libération immédiate de Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies estimant que la liberté d’opinion, d’expression et de pensée est garantie conformément à la Constitution de 2022.

« La direction exprime également toute sa solidarité avec la journaliste et avocate Sonia Dhamani, visée, ce jour par un mandat de dépôt sans même avoir été entendue… La parole quelque soit-elle, ne mérite ni détention ni emprisonnement. VIVE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DE L’EXPRESSION. Vive la Tunisie libre pour toujours », lit-on dans le communiqué de la Radio.

Y. N.