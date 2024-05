Des associations alertent les Tunisiens contre les dangers du discours raciste

Des associations appellent à un rassemblement, mercredi 15 mai 2024 à 18h30, près de l’ambassade de Tunisie à Paris (Place André Tardieu, Métro Saint François Xavier, ligne 13) pour dénoncer la «mise en œuvre du discours raciste du pouvoir en place» et la «restriction de la liberté de celles et de ceux qui préservent la dignité des migrants», selon leurs termes dans le communiqué ci-dessous…

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRDLHT) observe avec consternation les événements tragiques et honteux qui se déroulent dans notre pays ces jours-ci où on assiste à une chasse des migrants subsahariens et, dans la foulée, aux associations et organisations qui œuvrent à la sauvegarde de la dignité humaine.

Après l’arrestation du président du Conseil tunisien pour les réfugiés et de son vice-président pour avoir publié des offres destinées aux hôtels tunisiens afin de pouvoir héberger des migrants africains, ont eu l’arrestation et la perquisition du domicile de la présidente de l’association de lutte contre le racisme Mnemty, Saâdia Mosbah, le lundi 6 octobre, accusée d’avoir aidé les migrants africains subsahariens.

Ces arrestations font suite au […] mémorandum d’entente avec l’Union européenne. Mémorandum signé alors que les migrants subsahariens étaient l’objet de campagnes violentes sécuritaire, de déportations forcées et de déplacements dans le désert, ce qui a causé des dizaines de décès. Ce mémorandum reflète une approche sécuritaire des deux parties signataires au mépris des principes des droits humains et des droits des migrants et demandeurs d’asile…

Les récentes arrestations s’inscrivent dans le cadre des attaques répétées menées par le pouvoir tunisien contre les associations et organisations de la société civile indépendante dans le but de réprimer leurs activités sous prétexte d’«inféodation et allégeance aux puissances étrangères ainsi que de financements étrangers».

Le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie :

exprime sa totale solidarité avec Saâdia Mosbah, présidente de l’association Mnemty et avec Cherifa Riahi, ancienne directrice de l’association Tunisie, terre d’asile et avec toutes celles et tous ceux qui sont arrêtés ainsi qu’avec les organisations qui sont harcelées et poursuivies. L’aide aux migrants est un devoir humain qui mérite d’être promue et non niée et criminalisée;

appelle le pouvoir à renoncer […] à la diabolisation des migrants et à leur stigmatisation, ainsi qu’à abandonner l’approche sécuritaire de l’immigration qui éloigne la Tunisie de ses racines et ancrage africains en la transformant en gardien des frontières européennes;

exhorte le procureur général d’appliquer la loi contre le racisme n° 50 de 2018 pour contrecarrer ces discours de haine et de racisme sur les réseaux sociaux et dans les médias, en particulier ceux proches du pouvoir;

en appelle à la lucidité du peuple tunisien face aux dangers du discours raciste que le pouvoir cherche à instaurer et à instrumentaliser pour justifier son projet autoritaire et son échec économique et social;

appelle toutes les organisations de droits humains en Tunisie et dans le monde à rejeter les politiques racistes du régime tunisien, menées avec la bénédiction de la droite et l’extrême-droite européennes, et à œuvrer pour une coopération tuniso-européenne basée sur le respect des droits humains et des droits des migrants, et non sur des approches sécuritaires qui font de la Tunisie une base avancée du combat contre l’immigration.

Rassemblement devant l’ambassade de Tunisie à Paris à l’appel de :

ADTF _ Association Démocratique Des Tunisiens En France

ATF _ Association des Tunisiens en France

CRLDHT _ Le Comité pour le Respect des Libertés et Droits de l’Homme en Tunisie

FTCR _ Fédération des Tunisiens citoyens des deux Rives

UTIT _ Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens

Partis politiques tunisiens :

Attayar France

Al Jomhouri France

Soutien de :

ACDA _ Agir pour le Changement Démocratique en Algérie

ACORT – L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie

AMF _ Association des Marocains en France

ASDHOM _ Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc

Association Femmes Plurielles

ATMF _ Association des Travailleurs Maghrébins de France

ATTAC France

CEDETIM _ Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale

CFDT _ La Confédération française démocratique du travail

CIBELE _ Collectif Régional pour la coopération Nord-Sud – Ile de France

CISPM _ Coalition internationale des Sans-Papiers et Migrants

CMODH _ Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains

Comité de sauvegarde de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme

CORENS _ Collectif Régional pour la coopération Nord-Sud – Hauts de France

DAL _ Droit Au Logement

DIEL _ Droits Ici Et Là-bas

FASTI _ Fédération des associations de solidarité avec tout-e-s les immigré-e-s

FIDH _ Fédération Internationale pour les Droits Humains

La marche des solidarités

LDH _ Ligue des Droits de l’Homme

MRAP _ Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples

Réseau Féministe Ruptures

Riposte Internationale

SIL _ Solidarité internationale LGBTQI+

SOS Racisme

Syndicat Solidaires

Partis politiques :

Ensemble ! PEPS _ Pour une Ecologie Populaire et Sociale