Tozeur : Ouverture d’une salle de sport pour les jeunes à Tamerza

L’Organisation internationale de la migration (OIM) a inauguré, le 14 mai 2024, une salle de sport à la maison des jeunes de Tamerza ou Tameghza, dans le gouvernorat de Tozeur, au sud-ouest de la Tunisie.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet Nebni, financé par l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS Tunisi) et l’OIM en coordination avec le Commissariat régional de la jeunesse et des sports.

Cette donation s’inscrit dans le cadre des interventions de dynamisation de la vie de quartier des délégations cibles du projet Nebni afin de fournir aux jeunes un cadre de vie motivant.

La salle de sport est aussi le premier espace sportif ouvert aux filles dans la délégation.

Le projet Nebni vise à sensibiliser les jeunes aux réalités de la migration irrégulière en leur offrant des alternatives concrètes à travers la formation professionnelle et l’entrepreneuriat. Il vise également à renforcer la capacité des acteurs locaux d’accompagner les jeunes dans le développement de projets personnels viables.